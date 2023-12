Kieft kraakt uitspraak Van der Sar uit 2021: ‘Hoogmoed komt voor de val, hè’

Wim Kieft zet met de kennis van nu vraagtekens achter een uitspraak van Edwin van der Sar uit 2021. De voormalig algemeen directeur van Ajax zei destijds dat hij zou opstappen op het moment dat de Amsterdammers in de Conference League terecht zouden komen. Het derde Europese toernooi is momenteel het maximaal haalbare voor Ajax.

"Als we in de Conference League moeten spelen, ben ik er niet meer", zei Van der Sar in 2021, toen Ajax nog in de Champions League actief was. De Amsterdamse club speelt inmiddels in de Europa League en moet donderdagavond per se winnen van AEK Athene om de tussenronde van de Conference League te bereiken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Kieft

"Dit is wel duidelijk een teken van hoogmoed komt voor de val, hè. Die uitspraak van Edwin van der Sar", reageert Kieft donderdag bij Veronica op de opmerkelijke woorden van de inmiddels bij Ajax vertrokken Van der Sar van twee jaar geleden.

"Succes maakt over het algemeen heel gemakzuchtig. En bij Ajax is dat in alle geledingen gebeurd. Maar natuurlijk moeten ze door", verwijst Kieft vervolgens naar het belang van de ontmoeting met AEK in de Johan Cruijff ArenA van donderdagavond.

Jansma

Presentatrice Hélène Hendriks wil vervolgens van Kees Jansma weten of het onkunde of gemakzucht is bij Ajax in de afgelopen periode. "Nou ja, jezelf overleveren aan een man, Sven Mislintat, is gemakzucht. En ook onkunde, dus het is beide", oordeelt de ervaren journalist.

"Overigens moet ik wel steeds terugdenken aan Manchester United als ik Ajax zie. Hetzelfde verval, op een ander niveau. Maar hetzelfde. Niet voldoende goede spelers en niet goed ingekocht. En dan ga je zo presteren."

"Het is falen, het is gewoon falen", is Jansma zeer kritisch op het huidige beleid van Ajax. "Het gaat langzamerhand beter in de Nederlandse competitie, maar als je deze stand ziet, springen de tranen in je ogen." Ajax won nog geen enkele keer in de Europa League en staat met twee punten onderaan in groep B.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties