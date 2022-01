Ajax huurt Ihattaren voor een jaar; hoogte van optie tot koop is bekend

Zondag, 30 januari 2022 om 17:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:12

Ajax huurt Mohamed Ihattaren tot 1 januari 2023 van Juventus, zo bevestigt de koploper van de Eredivisie in een persbericht. In het huurcontract is volgens De Telegraaf een optie tot koop van twee miljoen euro opgenomen. Ihattaren ondergaat maandag op De Toekomst het laatste deel van zijn medische keuring. In Amsterdam zal hij beginnen bij Jong Ajax. Volgens journalist Fabrizio Romano betaalt Ajax het volledige salaris van de huurling.

"Mo Ihattaren is nog maar negentien jaar en geldt als een van de grootste talenten van ons land", reageert directeur voetbalzaken Marc Overmars verheugd. "Alleen heeft hij door omstandigheden al erg lang geen wedstrijden gespeeld. Bij ons gaat hij bij Jong Ajax verder werken aan zijn fitheid. Daar kan hij vervolgens laten zien dat hij nog altijd de goede speler is die we kennen. Ik ben erg benieuwd. Wij bieden hem deze kans en wij gaan hem helpen, maar het begint natuurlijk bij hemzelf en dat weet hij."

Op maandag meldde journalist Fabrizio Romano dat Ajax volledig akkoord is met Juventus over een huurperiode met een optie tot koop. Juventus was eerder ‘in hoofdlijnen’ al akkoord met FC Utrecht over een huurperiode. Door ‘financiële issues’ tussen Ihattaren en Juventus kon de huurtransfer naar Utrecht nog niet worden afgerond, schreef De Telegraaf.

Ihattaren werkt al enkele weken met Gerald Vanenburg aan het verbeteren van zijn conditie en de oud-international zou naar Ajax een positief signaal hebben gegeven. De aanvallende middenvelder maakte afgelopen zomer voor bijna twee miljoen euro de overstap van PSV naar Juventus. Toenmalig zaakwaarnemer Mino Raiola loodste Ihattaren naar Juventus, al achtte die zijn cliënt nog niet rijp voor een stap naar het buitenland.

Ihattaren werd direct tot medio 2022 verhuurd aan Sampdoria, waar hij slechts één keer tot de wedstrijdselectie behoorde. Ineens bleef de aanvallende middenvelder weg van de trainingen, waarna bekend werd dat hij 'ongelukkig zou zijn' in Italië. De Telegraaf meldt dat Ihattaren 'beseft in welke hoedanigheid hij binnen zal komen', omdat hij al ruim een half jaar geen wedstrijd heeft gespeeld, en hij bereid is om te vechten voor zijn kans.

In een eerdere versie van dit artikel werd melding gemaakt van een huurperiode van twee jaar. Het gaat echter om een overeenkomst voor een jaar.