Lyon komt met statement na wanstaltige supportersrellen rondom finale tegen PSG

Olympique Lyon 'veroordeelt en betreurt' het supportersgeweld dat plaatsvond rondom de bekerfinale tussen Paris Saint-Germain en les Gones. Volgens The Associated Press raakten daarbij dertig mensen gewond en werden er tien arrestaties verricht door de Franse politie.

Voorafgaand aan het bekerfinaleduel tussen PSG en Olympique Lyon, die door de Parijzenaren met 1-2 winnend werd besloten, ging het helemaal mis tussen fangroeperingen van beide ploegen.

25/05/2024 Coupe de France Final ???? Lyon - PSG pic.twitter.com/4ib5arKink — ???????????? ?????????? ???????????????? (@thecasualultra) May 25, 2024

Supporters gooiden met fakkels naar elkaar, sloegen op elkaar in en vernielden bussen die de fans naar het stadion moesten vervoeren. De finale werd in Frankrijk gezien als alarmerend en hooliganisme werd verwacht. Daarom gold het hoogste veiligheidsrisico rondom het duel en werd een politie-escorte ingezet om de fans in goede banen naar het stadion te leiden.

Toch kon een confrontatie niet worden vermeden. Vlakbij Lille kwam het tot een aanvaring tussen beide partijen. De Franse president, Emmanuel Macron, veroordeelde de rellen direct 'in de strengst mogelijke bewoordingen', zo liet hij weten tegenover de Franse omroep BFM TV.

Het restant van een afgefikte supportersbus .

Daags na de verloren finale publiceert Lyon op de eigen kanalen een statement over het vreselijke gedrag van beide supportersgroeperingen. "Olympique Lyon veroordeelt en betreurt met klem het geweld dat plaatsvond rondom de wedstrijd tussen OL en PSG in de Coupe de France."

De bussen van Lyon werden bij het afgesproken ontmoetingspunt opgevangen door de politie, die een escorte naar het stadion zou moeten verzorgen. "Om nog te bepalen redenen besloot de politie-escorte zeven Lyon-bussen te passeren tussen de achttien Parijse bussen die zich bij het tolhuis hadden verzameld, terwijl alle belanghebbenden twee maanden hadden gewerkt om de beide stromingen gescheiden te houden."

"Na deze duidelijke misleiding brak er geweld uit zonder dat de oorsprong duidelijk werd vastgesteld", vervolgt de verliezend finalist. "Wij hopen dat de videobewakingsbeelden het mogelijk maken om alle feiten te traceren."





25/05/2024 Coupe de France Final ???? Troubles before the Lyon - PSG match pic.twitter.com/FeEVFmqqYc — ???????????? ?????????? ???????????????? (@thecasualultra) May 25, 2024

"Verschillende OL-supporters raakten gewond, met name door gewapende PSG-supporters. Een bus uit Lyon werd in brand gestoken nadat er rookbommen naar binnen waren gegooid. Olympique Lyon wil de politie en de passagiers bedanken die de goede reflexen hadden om mensen, vooral jonge kinderen, snel uit de bus te halen en zo tragedies te voorkomen", zo besluiten zij.

