Leonardo Bonucci (37) speelt zondag zijn laatste wedstrijd als profvoetballer

Leonardo Bonucci speelt zondag zijn laatste wedstrijd als profvoetballer, zo maakt zijn club Fenerbahçe bekend. De Italiaan, die begin deze maand 37 werd, heeft besloten zijn kicksen aan de wilgen te hangen na een imposante loopbaan.

"De Italiaanse verdediger Leonardo Bonucci kwam tijdens de transferperiode in januari bij ons team en zal morgen zijn voetbalcarrière beëindigen", schreef Fenerbahçe zaterdag. "Bonucci, die onze coach Ismail Kartal en onze spelers ontmoette vóór de laatste training, kreeg een Fenerbahçe-shirt gesigneerd door het hele team."

"Mert Hakan Yandas, een van onze aanvoerders, hield namens het team een ??dankwoord en zei: “Ik heb vaak in hem gezien wat een leider zou moeten zijn. Ik ben hem enorm dankbaar dat hij er altijd is voor het team, zowel op als buiten het veld. Wij en de Fenerbahçe-fans hadden het geluk hem hier bij ons te hebben. Bedankt voor alles."

Er staat voor Bonucci en Fenerbahçe nog genoeg op het spel, daar de Gele Kanaries het zondagavond opnemen tegen Istanbulspor en moeten winnen om de titeldroom in leven te houden. Galatasaray, dat tegelijkertijd aftrapt tegen Konyaspor, moet dan verliezen.

Bonucci voegde zich in januari bij Fenerbahçe, nadat zijn avontuur bij FC Union Berlin weinig succesvol bleek. Net als in Berlijn moest de ervaren centrumverdediger het, mede door blessures, met grote regelmaat stellen met een reserverol. Uiteindelijk kwam hij, verdeeld over twaalf duels, 394 minuten in actie voor Fener. Zondag speelt hij waarschijnlijk voor de dertiende en laatste keer voor de topclub uit Istanbul.

Bonucci speelde in de jeugdopleiding van Inter, waar hij nooit echt wist door te breken. Na een overtuigend seizoen bij Bari in 2009/10 kwam hij bij Juventus terecht, waar hij zou uitgroeien tot een van de beste centrumverdedigers ter wereld.

Na acht jaar trouwe dienst voor Juventus maakte Bonucci verrassenderwijs de overstap naar AC Milan, maar na een mislukt seizoen bij i Rossoneri keerde hij terug naar Juventus. Die club verliet hij in de zomer van 2023 voor Union Berlin, waar hij niet kon rekenen op een vaste basisplaats.

Bonucci won acht landstitels met Juventus en één met Inter (2005/06). Ook won hij vijfmaal de Coppa Italia, vijfmaal de Supercoppa en werd hij in 2016 verkozen tot Voetballer van het Jaar in de Serie A. In 2021 won Bonucci het EK met Italië, waarvoor hij uiteindelijk 121 keer uitkwam.

