Bart van Hintum bewijst het gelijk van commentator met spijkerharde ‘rotschop’

Bart van Hintum deed er zaterdag weinig aan om zijn frustratie te verhullen. De verdediger van ADO leek niet bepaald gediend van het frivole spel van met name Lazaros Lamprou. Excelsior was bezig met een vernedering en dat kon Van Hintum moeilijk verteren.

In de slotfase, toen ADO tegen een dramatische 7-1 achterstand aankeek, daagde Lamprou zijn directe tegenstanders uit. Hij liet het balletje achteloos onder zijn voeten doorgaan en trachtte zijn opponent voor schut te zetten met een zogeheten rainbow flick, gepopulariseerd door onder anderen Neymar en Jay-Jay Okocha.

"Ik zou niet te veel gaan uitdagen, voor je het weet krijg je een rotschop"?? — ESPN NL (@ESPNnl) May 26, 2024

Dat uitlokken viel niet in goede aarde bij de Haagse defensie. Onmiddellijk zochten zij de confrontatie met de Griek en ook Jeroen Manschot onderhield even een woordje met de aanvaller.

Sjors Blaauw, de ESPN-commentator van dienst, waarschuwde en die boodschap bleek niet ongegrond. Na de uitlokkende truc van Lamprou zag de verslaggever de bui al hangen. "Je moet niet teveel gaan uitdagen, voor je het weet krijg je een rotschop", waarschuwde hij.

Dat bleek drie minuten later wel, toen Van Hintum compleet onbesuisd een spijkerharde charge inzette op de aanvaller. "Zo ja, die zag je aankomen", omschreef Blaauw de roekeloze sliding van de routinier. Een directe rode kaart was het terechte gevolg.

De wedstrijd werd in de eerste helft bovendien behoorlijk ontsierd. Niet alleen het spel van ADO was barslecht, ook de supporters lieten zich van hun allerslechtste kant zien. Meegereisde fans van ADO gooiden het nodige vuurwerk het veld op en zorgden voor brandgaten in het kunstgrasveld.

Daardoor werden de supporters nog voor aanvang van de tweede helft met bussen teruggebracht naar Den Hag. De wedstrijd hervatte ruim 45 minuten later, waarna het van kwaad tot erger ging voor de Hagenezen. "Het kan nooit eens normaal gaan bij wedstrijden tussen Excelsior en ADO Den Haag", zo citeerde Voetbal International na afloop uit de mond van Kenzo Goudmijn.

