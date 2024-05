Sky Sports ontvouwt Chelsea's viernamige shortlist om Pochettino te vervangen

Chelsea heeft volgens Sky Sports vier kandidaten op een shortlist gezet om volgend seizoen de honneurs waar te nemen als trainer van the Blues. Met het vertrek van Mauricio Pochettino dient de vacante positie zo snel mogelijk te worden ingevuld.

Eigenaar Todd Boehly moet daarom de knoop doorhakken wie er volgend jaar voor de groep staat in West-Londen. De trainersmarkt lijkt niet uit te puilen van geschikte kandidaten en het is derhalve geen gemakkelijke keuze om een vervanger voor Pochettino aan te stellen.

Frank McKenna De Zerbi Maresca Chelsea's final shortlist for their new head coach ?? pic.twitter.com/99z061msos — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 26, 2024

Toch heeft de clubleiding van Chelsea vier mannen in het vizier als potentieel nieuwe trainer. Twee daarvan wisten hun team vorig seizoen vanuit de Championship naar de Premier League te loodsen.

Kieran McKenna zou namelijk in beeld zijn bij Chelsea. De huidig trainer van Ipswich Town voltooide in twee jaar twee opeenvolgende promoties, eerst van de League One naar de Championship en vervolgens naar de Premier League.

Een knappe prestatie, die dit decennium nog niet eerder behaald werd. Southampton was twaalf jaar geleden de laatste ploeg die dat flikte. Wat betreft McKenna zijn er dan ook meerdere kapers op de kust.

Ook Manchester United heeft namelijk al oriënterende gesprekken gevoerd met de Noord-Ier, daar de clubleiding uit Manchester nog altijd geen besluit heeft genomen over de nabije toekomst van Erik ten Hag als manager.

Behalve McKenna staat ook Enzo Maresca op de kandidatenlijst. De Italiaan volgde Dean Smith aan het begin van het seizoen op bij Leicester City en bracht the Foxes binnen één seizoen terug naar het hoogste niveau in Engeland. Zijn ontsnappingsclausule bedraagt volgens Fabrizio Romano zo'n tien miljoen euro.

Behalve Championship-coaches McKenna en Maresca zijn ook Thomas Frank (Brentford) en Roberto De Zerbi in beeld. De Zerbi kende met Brighton & Hove Albion een moeilijk seizoen en vertrekt in goed overleg uit de kuststad. Frank wist Brentford na een goede vorige campagne dit seizoen uit de degradatiezone te houden.

