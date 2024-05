Philippe Coutinho lijkt na positieve gesprekken terug te keren op bekend terrein

Philippe Coutinho gaat zijn carrière vermoedelijk vervolgen bij het Braziliaanse Vasco da Gama, de club waar hij zijn doorbraak als voetballer beleefde. De 31-jarige middenvelder is nu nog eigendom van Aston Villa, dat hem dit seizoen uitleent aan het Qatarese Al-Duhail.

Volgens de Italiaanse transfermarktexpert Fabrizio Romano vorderen de gesprekken over een overgang gestaag en raakt de Braziliaanse club langzaam overtuigd van de komst van de creatieveling.

Coutinho, die 68 interlands speelde voor het nationale elftal van Brazilië, zou zelf zeker open staan voor een vertrek naar Brazilië. Als klein jochie doorliep hij aldaar de jeugdopleiding van de ploeg uit Rio de Janeiro.

Inter speurde het talent af en tikte een slordige vier miljoen euro neer voor de aanvallende middenvelder, die direct weer gestald werd in Brazilië. Uiteindelijk kwam Coutinho tot negentien wedstrijden voor de hoofdmacht van Vasco da Gama.

Inter stalde hem in de jaren daarna nog bij RCD Espanyol, alvorens Liverpool hem uiteindelijk losweek uit Italië. In de ploeg uit de Merseyside kende de Braziliaan zijn grootste successen en wist hij FC Barcelona ertoe te verleiden 135 miljoen euro te betalen voor zijn diensten.

In Spanje brak Coutinho geen potten en wist hij de astronomische transfersom verre van waar te maken. Via een verhuurperiode bij Bayern München wist de rechtspoot uiteindelijk bij Aston Villa flarden te laten zien van hetgeen hij bij Liverpool tentoonstelde.

The Villans wisten na de succesvolle verhuurperiode van een jaar genoeg en maakte twintig miljoen euro over naar FC Barcelona, maar onder het bewind van Unai Emery was er geen plekje voor Coutinho. Derhalve werd de Braziliaan een jaar later gestald in Qatar, waar hij met 9 doelpuntencontributies in 21 wedstrijden een tamelijk kleurloos seizoen afwerkte.

Nu lijkt Vasco da Gama uitkomst te bieden. Coutinho tekende in 2022 een contract voor 4 jaar bij Villa en ligt dus nog wel even vast op Villa Park. Wat een eventuele overgang naar Brazilië dus in de weg zou kunnen staan is een transfersom, waarover Romano nog niet bericht.

