The Times onthult details over gele kaart bij Arsenal die 299.000 euro opleverde

Maandag, 24 januari 2022 om 10:49 • Chris Meijer • Laatste update: 10:58

De Engelse voetbalbond (FA) kijkt momenteel naar een verdachte gele kaart van Granit Xhaka, zo onthult The Times. The Athletic meldde vorige week dat een niet nader genoemde speler van Arsenal mogelijk betrokken is bij matchfixing. Nu wordt duidelijk dat een gele kaart van Xhaka tijdens de uitwedstrijd tegen Leeds United (1-4 zege) de aandacht heeft getrokken van de FA.

Er werd vorige week gemeld dat volgens diverse meldingen van wedkantoren buitenproportioneel ingezet zou zijn op een gele kaart tijdens een Premier League-wedstrijd van Arsenal. De identiteit van de verdachte was bij The Athletic bekend, maar zijn naam werd in overleg niet prijsgegeven. The Times doet dat nu wel: volgens de Britse kwaliteitskrant gaat het om Xhaka, die de verdachte gele kaart zou hebben gekregen tijdens de wedstrijd tegen Leeds United op 18 december.

Xhaka kreeg op Elland Road in de 86ste minuut een gele kaart voor tijdrekken, nadat hij bij een 1-4 stand treuzelde met het nemen van een vrije trap. Er zou een bedrag van 52.000 pond - omgerekend 62.000 euro - zijn ingezet op een gele kaart voor Xhaka. The Sun bericht dat de gele kaart vervolgens een totaalbedrag van 250.000 pond (299.000 euro) opleverde. Xhaka pakte dit seizoen reeds vier gele en een rode kaart.

Wedden op de details van sportevenementen, zoals gele kaarten, is een vorm van wedden die bekend staat als spotfixing. In Engeland een weinig voorkomend fenomeen, volgens de berichtgeving vanwege de 'hoge salarissen’. In Nederland kwam Tom Beugelsdijk vorig seizoen voor een vergelijkbaar geval in opspraak, al ontkent de verdediger betrokkenheid bij matchfixing.

Bronnen bij de FA geven tegenover The Times te kennen dat er op dit moment geen signalen zijn dat Xhaka of andere spelers van Arsenal hier bewust betrokken bij zijn. Op dit moment wordt nog naar de details gekeken, alvorens men een besluit neemt over een formeel onderzoek. Arsenal weigert voorlopig officieel te reageren, maar bronnen rond de club laten aan de krant weten dat de club is verzekerd dat er geen spelers verdacht of beschuldigd worden.