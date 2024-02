Granit Xhaka viert eerste Bundesliga-goal sinds 2015 op hilarische wijze

Granit Xhaka scoorde vrijdagavond op wonderschone wijze in de thuiswedstrijd van koploper Bayer Leverkusen tegen FSV Mainz 05. De middenvelder liet doelman Robin Zentner kansloos met een heerlijke lob van buiten de zestien. Xhaka vierde zijn eerste Bundesliga-doelpunt sinds 2015 op wonderlijke wijze.

De Zwitserse middenvelder greep naar zijn hamstring en leek serieus geblesseerd geraakt te zijn. Zijn ploeggenoten van Leverkusen snelden toe om te zien wat er aan de hand was met Xhaka. De doelpuntenmaker toverde een glimlach op zijn gezicht om aan te tonen dat hij een grapje maakte.

Trainer Xabi Alonso dacht eerst ook dat Xhaka een hamstringblessure had opgelopen. De Spaanse oefenmeester van de Bundesliga-koploper was zichtbaar opgelucht toen bleek dat de middenvelder iedereen in de BayArena had gefopt.

