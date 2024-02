Bayer Leverkusen wint weer na ongekende flater Mainz-doelman Zentner

Bayer Leverkusen blijft ook na 23 speelronden ongeslagen in de Bundesliga. De koploper won vrijdagavond in de BayArena met 2-1 van FSV Mainz 05. De voorsprong op nummer twee Bayern München is opgelopen naar elf punten, al komt der Rekordmeister zaterdag nog in actie tegen het RB Leipzig van Xavi Simons. Leverkusen had de blunderende Mainz-doelman Robin Zentner te danken dat er drie punten werden gepakt.

Een curieus moment in de derde minuut in Leverkusen. Granit Xhaka krulde de bal van buiten de zestien op wonderschone wijze over de kansloze Zentner heen. De Zwitserse middenvelder greep direct naar zijn hamstring en leek af te haken. Het was klaarblijkelijk een grapje van Xhaka, die er met zijn teamgenoten hard om moest lachen. Trainer Xabi Alonso was vooral opgelucht aan de zijlijn.

Leverkusen hield de vroeg verkregen voorsprong niet lang vast. Dominik Kohr kopte van binnen de zestien raak en bracht Mainz op gelijke hoogte tegen de lijstaanvoerder. De thuisclub, met een basisplaats voor Jeremie Frimpong, had moeite om het ritme terug te vinden en moest halverwege genoegen nemen met een gelijke stand tegen het taaie Mainz.

Leverkusen schakelde een tandje bij na rust en herstelde de voorsprong in de 67ste minuut. Hierbij was wel hulp nodig van Zentner, die grabbelde bij een niet eens al te hard schot van Robert Andrich en zo de gang naar het net moest maken. De Mainz-keeper bleef vol ongeloof in zijn eigen doel liggen.

Nog meer tegenslag voor Mainz toen Jessic Ngankam na een check van de VAR een directe rode kaart kreeg voor een harde charge op Xhaka. De scheidsrechter had eerst nog geel getrokken voor de invaller aan de kant van de bezoekers. Mainz moest de laatste twintig minuten dus met 10 spelers verder.

Leverkusen trok de minieme voorsprong uiteindelijk over de streep. Mainz probeerde het nog wel in de blessuretijd, maar kansen waren niet besteed aan Tom Krauss en Lee Jae-Sung. Na 94 minuten konden die Werkself de negentiende overwinning van het Bundesliga-seizoen vieren.

Leverkusen heeft tot dusver 97 doelpunten gemaakt in 33 wedstrijden dit seizoen in alle competities. Dat is een record voor een Duitse club. De jacht op de eerste landstitel ooit wordt op 3 maart vervolgd met een uitwedstrijd tegen 1. FC Köln.

