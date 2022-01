Ihattaren: ‘Ik heb er spijt van dat ik me heb laten wegjagen door Schmidt'

Zaterdag, 15 januari 2022

Mohamed Ihattaren heeft spijt van zijn vertrek bij PSV én spijt dat hij zich naar eigen zeggen heeft ‘laten wegjagen’ door Roger Schmidt. De aaneenschakeling van actie-reactie-momenten tussen trainer en speler leidde tot een gebroken verstandshuwelijk. Hoewel Ihattaren altijd respect zal houden voor de de Duitser, ‘zeker’, vindt hij het jammer dat de trainer ‘alle macht’ heeft gekregen van de clubleiding. “In alle verhalen die ik heb gelezen, wordt het overlijden van mijn vader er vaak bij gehaald. Ik mis hem elke dag, maar ik wil me daar helemaal niet achter verschuilen. Ik weet wel dat hij nooit had toegestaan dat ik bij PSV zou vertrekken”, vertelt Ihattaren zaterdag in De Telegraaf.

“Hij zou zeggen: je blijft minimaal net zo lang als Schmidt er zit. Ik heb er zelfs spijt van dat ik bij PSV ben weggegaan. Dat ik me door Schmidt heb laten wegjagen. Ja, zo zie ik het. Ik vind het jammer dat de clubleiding hem alle macht heeft gegeven. Ik was echt niet de enige die niet blij was met hoe het eerste seizoen onder hem verliep. Maar ík laat het ook merken als ik het ergens niet mee eens ben of dingen als onrechtvaardig ervaar.” Ihattaren voelde nooit het echte vertrouwen van Schmidt. Speler en trainer begrepen elkaar totaal niet binnen de lossere en mondige Nederlandse voetbalcultuur, terwijl de middenvelder met voorganger Mark van Bommel juist kon lezen en schrijven.

“Ik heb ook dingen gedaan, waarvan ik achteraf denk: dat had anders gekund”, erkent Ihattaren in het dagblad. “Er is veel over mij gezegd, over hem gezegd, over ons gezegd; voor mijn gevoel kon hij moeilijk omgaan met jongens zoals ik. Jongens, die zich zo jong als ze zijn, af en toe als mannetjes gedragen. Ja, soms vervelend. Naar mijn idee heb ik er echt veel aan gedaan om dichter tot elkaar te komen, maar wij begrepen elkaar niet. We zochten uiteindelijk naar de verkeerde manieren om elkaar te raken. Zoiets kan gebeuren.” Hij doelt bijvoorbeeld op zijn wissel in de slotfase van het verloren bekerduel met Ajax. “In de bus hoorde ik dat Schmidt na afloop had gezegd dat iedereen maar dacht dat ik Lionel Messi was en hij mij helemaal niet zo goed vond. Terwijl ik daar als een van de weinigen lef toonde en durfde te voetballen.”

Ihattaren kwam de dag na de 2-1 nederlaag in Amsterdam expres te laat omdat het voor de middenvelder de druppel was ‘na alles wat er al aan voorafgegaan was’. Hij keurt het niet goed, maar hij dacht dat het dé manier zou zijn om de trainer een praatje te laten maken. “Of hij kwam? Nee. Hij meldde het aan directeur John de Jong. Bij Mark van Bommel en Ernest Faber kwam ik nóóit te laat.” De lijmpoging tegen FC Utrecht, toen hij de trainer in de armen viel na zijn doelpunt, sorteerde ook geen effect. “Ik had erover nagedacht, wilde tonen dat we er samen voor gingen zorgen dat wij samen alsnog een succes zouden worden. Daarna deed hij opnieuw raar, hij leek het niet te accepteren.”

Ihattaren ging vorig jaar zomer naar eigen zeggen ‘echt voor een tweede kans’ en was fysiek in orde. Hij kreeg daar echter niets over te horen van Schmidt en vond zichzelf in de voorronde voor de Champions League tegen Galatasaray op de bank. “Ik kreeg geen kans meer. Toen wist ik dat hij me liever kwijt dan rijk was. Ik moest weg.” De middenvelder is van mening dat sommige spelers ‘altijd moesten spelen’ van Schmidt, ook al waren ze amper hersteld van een blessure. “Als ik bijvoorbeeld een panna gaf in een rondo was het ’play serious, be focussed’ en als één van zijn meer favoriete spelers het deed ’oh-la-la-laaa’. Zo ging het maar door, tot in de kleinste dingen. Als jij een groep steeds voorhoudt dat iedereen gelijk is, dan wil ik dat ook zien. Het gaat me om het principe.”

Ihattaren benadrukt dat hij al akkoord was over de voorwaarden van een contractverlenging, maar dat hij wachtte met tekenen omdat hij onder Schmidt niet speelde. Voor Ihattaren verloor Schmidt snel zijn geloofwaardigheid met een 4-2-2-2-systeem ‘waarbij iedereen tegen elkaar opliep, de passlijnen niet klopten en je op mijn positie bijvoorbeeld de bal áltijd moest meegeven aan de back’. “Ik wil puur voor mezelf spreken. Het is misschien mijn probleem dat ik me daar niet fijn bij voel. (...) Ik wil gewoon voetballen. Geef mij die bal en plezier. Dan komt het beste naar boven. Dat heb ik ook laten zien bij PSV.”

Ihattaren werd vorig jaar zomer voor 1,9 miljoen euro overgenomen door Juventus, dat hem direct aan Sampdoria verhuurde. Bij de club uit Genua ging het mis. De spelmaker stond er naar eigen zeggen helemaal alleen voor en besloot in oktober zonder overleg terug naar Nederland te gaan. Bij zijn terugkeer wisselde Ihattaren van zaakwaarnemer - hij ruilde Mino Raiola in voor Ali Dursun - en inmiddels werkt hij aan een terugkeer. Er gaan geruchten dat Ihattaren anderhalf jaar op huurbasis voor FC Utrecht, de club uit zijn geboortestad, gaat spelen.