‘Ronald Koeman wekt verbazing met zijn houding tijdens oefenduel’

Woensdag, 13 oktober 2021 om 23:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:06

Barcelona heeft woensdag een oefenwedstrijd achter gesloten deuren gespeeld tegen derdedivisionist Cornellà (2-2). Ronald Koeman zag Sergio Agüero, die op de weg terug is van een kuitblessure, in zijn eerste dertig officieuze speelminuten voor Barça direct een doelpunt maken. Volgens Toni Juanmartí, die schrijft voor Sport, wekte de apathische houding van Koeman aan de zijlijn verbazing.

"Meer dan twee mensen die getuigen waren van de vriendschappelijke wedstrijd tegen Cornellà legden vandaag aan mij uit dat ze verrast waren door de apathische houding van Koeman", schrijft Juanmartí op Twitter. "Hij gaf geen instructies, hij corrigeerde niets. Hij keek gewoon naar de wedstrijd. Ik begrijp ook niet waarom." De journalist van de Catalaanse sportkrant benadrukt vervolgens dat het geen persoonlijke aanval op Koeman is.

"Sommigen zullen zeggen: 'Ze vallen Koeman alweer aan.' Het is geen aanval. Ik geef alleen de mening van verschillende mensen die de wedstrijd gezien hebben en verrast waren door wat ze zagen. Of beter gezegd: door wat ze niet zagen van de Nederlandse coach", schrijft Juanmartí, die toevoegt dat Ansu Fati een van de beste spelers op het veld was. "Niet omdat hij geweldig was aan de bal, maar hij onderscheidde zich door intelligent te bewegen."

Koeman liet zijn elftal tegen Cornellà overigens aantreden in een 5-3-2-formatie. Naast Agüero kwam ook Philippe Coutinho tot scoren. Jordi Alba, die 14 september geblesseerd afhaakte tegen Bayern München, maakte zijn rentree. De verwachting van de Spaanse media is dat Agüero zondag in het thuisduel met Valencia zijn eerste officiële minuten voor Barcelona kan maken, terwijl ook Alba zou kunnen invallen. Fati maakt mogelijk voor het eerst sinds zijn terugkeer van een zware knieblessure zijn opwachting in de basis. Overigens was Ousmane Dembélé, die deze week ook de groepstraining hervatte, niet van de partij in het oefenduel. De Franse aanvaller lijkt meer tijd nodig te hebben.