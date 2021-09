Ibrahim Afellay reageert bij Studio Voetbal op rap van Ryan Babel

Zondag, 26 september 2021 om 23:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:54

Ibrahim Afellay heeft met verbazing kennisgenomen van een nieuwe track van Ryan Babel. In het nummer Open Letter blikt de openhartige aanvaller van Galatasaray terug op momenten uit zijn carrière en sneert hij naar Afellay, met wie hij samenspeelde bij Oranje. Babel suggereert dat Afellay met geldproblemen kampt. "Hoorde in de wandelgangen je bent broke, bro", rapt Babel onder meer. Afellay weigert terug te sneren naar Babel.

"Ja... met verbazing eigenlijk", reageert Afellay bij Studio Voetbal op de vraag hoe hij keek naar de rap. "Ik kan alleen maar positief over hem zijn. Ik heb hem alleen meegemaakt bij het Nederlands elftal en ik ken hem als een heel aardige jongen. Ik heb geen enkel slecht woord voor hem." In de track zegt Babel dat hij 'niet eens wil beginnen over mannen op tv', die hij 'lame' vindt. Een foto van Afellay verschijnt, waarop de oud-middenvelder op de bank zit bij Barcelona. "Bro ik ken je niet van Barça, misschien meer van PSV. Oh nu ben je analist? Hmm zo zo. Hoorde in de wandelgangen je bent broke bro. Je roept dingen je denkt niet meer aan die bro code. Maar ik snap het als je carrière doodloopt."

De 'Korte Corner' van Marcel van Roosmalen in Studio Voetbal. 'De wereld van Ryan Babel' ?? pic.twitter.com/UBRr87I3k4 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 26, 2021

Sjoerd van Ramshorst vraagt vervolgens of Afellay financiële problemen heeft. Theo Janssen zegt gekscherend dat Afellay met twee auto’s naar de studio is gekomen; voordat Afellay er zelf iets over kan zeggen, wordt het onderwerp door de presentator afgesloten. Daarvoor zei Janssen dat Babel als voetballer veel heeft bereikt voor zijn kunnen. "Ryan is gewoon een redelijke speler die een heel mooie carrière heeft gehad, een beetje zoals Dirk Kuyt. Daar moet je respect voor hebben. Maar als je inhoudelijk naar hem kijkt als voetballer, was het geen geweldenaar."

In juni liet Babel via Instagram al blijken geen liefhebber te zijn van Afellay. Hij reageerde toen op een bericht van LaLiga, waarin alle Nederlandse (oud-)spelers van Barcelona op een rij werden gezet naar aanleiding van de komst van Memphis Depay. In het rijtje stond ook de naam van Afellay. In de reacties gebruikte Babel de clown-emoji om Afellay te beschrijven, waarmee hij suggereerde dat de voormalig middenvelder niet serieus valt te nemen.

Het was toen onduidelijk waar de onenigheid tussen Babel en Afellay vandaan kwam. Vermoedelijk heeft Afellay als analist dingen gezegd die Babel niet konden bekoren. In de aanloop naar het EK noemde Afellay bij Studio Voetbal zeven aanvallers die hij zou opnemen in de voorselectie en daar zat Babel niet tussen. Uiteindelijk viel de 69-voudig international daadwerkelijk buiten de boot. In 2017 vertelde Babel aan de Volkskrant dat hij ervan baalde dat hij niet mee mocht naar het EK 2012 en Afellay wel. "Ik was fit en in vorm. Het is niets persoonlijks naar Ibrahim Afellay toe, maar hij was een jaar geblesseerd geweest en ging wel mee."