De enige dissonant bij Oranje stond tegen Turkije op het middenveld

Dinsdag, 7 september 2021 om 22:45 • Laatste update: 23:44

Het Nederlands elftal heeft dinsdag een overtuigende en belangrijke overwinning geboekt in de WK-kwalificatiereeks. In de Johan Cruijff ArenA werd Turkije met 6-1 verslagen door doelpunten van Memphis Depay (drie), Davy Klaassen, Guus Til en Donyell Malen. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Oranje tegen Turkije

SPELER CIJFER Justin Bijlow 6 Denzel Dumfries 6,5 Stefan de Vrij 8,5 Virgil van Dijk 6,5 Daley Blind 6,5 Georginio Wijnaldum 5 Frenkie de Jong 6,5 Davy Klaassen 8 Steven Berghuis 7 Memphis Depay 8,5 Steven Bergwijn 7,5 Teun Koopmeiners 5,5

Justin Bijlow: 6

Een te korte pass op Van Dijk voorafgaand aan de 6-1 was een grote smet op het optreden van de keeper. Hij had de bal simpelweg kunnen wegschieten, maar liep een onnodig risico dat uiteindelijk zelfs resulteerde in een blessure voor Van Dijk. Tot dat moment voerde Bijlow zijn taken naar behoren uit. Hij kende geen problemen met een afstandsschot van Çaglar Söyüncü, stompte de bal weg na een hachelijk moment uit een vrije trap van Turkije en kwam tweemaal als winnaar uit een één-op-één-duel met Cengiz Ünder; beide keren werd de situatie later geannuleerd wegens buitenspel, maar het optreden van Bijlow was goed. Na een uur bokste hij een vrije trap op niet heel overtuigende wijze weg, maar de ingreep was voldoende.

Denzel Dumfries: 6,5

De rechtsback speelde een rol in de voorbereiding op de 1-0, door mee op te komen en druk te zetten rond het zestienmetergebied. Het was een van zijn weinige grote bijdrages in aanvallend opzicht. Hij kwam wel mee naar voren, maar zijn voortzetting was niet zo goed als bijvoorbeeld tijdens het EK. In verdedigend opzicht kwam Dumfries niet in de problemen. Hij gebruikte zijn lichaam goed in de duels. Twintig minuten voor tijd maakte Dumfries plaats voor debutant Devyne Rensch.

Stefan de Vrij: 8,5

De Vrij kreeg centraal in de verdediging de voorkeur boven Matthijs de Ligt en beschaamde het vertrouwen van bondscoach Louis van Gaal niet. Hij schoof voortdurend goed in en onderschepte passes van Turkije, bijvoorbeeld met een knappe sliding in de lucht in de zeventiende minuut. In minuut 26 leverde De Vrij een uitstekende ingreep bij een dreigend moment, toen Turkije veel ruimte had op de helft van Oranje. In de duels was hij eveneens sterk en De Vrij voetbalde zich bovendien goed onder druk uit. Twaalf minuten voor tijd volgde het enige minpuntje: De Vrij wilde een voorzet afstoppen met een sliding, maar tastte mis; Oranje kwam daarna met de schrik vrij.

Virgil van Dijk: 6,5

Met een heerlijke dieptepass richting Berghuis stond de aanvoerder van Oranje aan de basis van het openingsdoelpunt. Twee minuten later volgde echter een riskante inspeelpass op De Jong, die leidde tot een hachelijk moment. In de tiende minuut blokkeerde Van Dijk een schot van Turkije, een van zijn weinige belangrijke defensieve ingrepen; na achttien minuten ontving Bergwijn in de voorhoede een fraaie pass van Van Dijk. Een stevige, te late ingreep bij Hakan Çalhanoglu leverde Van Dijk in de tweede helft een gele kaart op. In de blessuretijd liep de verdediger een blessure op voorafgaand aan de 6-1 en het is te hopen dat die meevalt.

Daley Blind: 6,5

Blind kwam in verdedigend opzicht niet in de problemen. Hij hoefde niet veel werk te verrichten aan de linkerkant, maar verzaakte niet: met een goede sliding blokkeerde hij halverwege de eerste helft bijvoorbeeld een voorzet van Cengiz. Hij was ook meerdere keren alert bij zwakke momenten van Turkije, maar was zelf lang niet altijd zorgvuldig in de passing en balcontrole. Acht minuten na de pauze leverde Blind een mooie bal richting Klaassen. De linksback kende geen problemen met Cengiz, al kwam Blind goed weg toen hij instapte en zijn tegenstander een vrije doortocht had; Cengiz stond gelukkig voor hem net buitenspel.

Georginio Wijnaldum: 5

Met goed druk zetten rond de zestienmeterlijn was de bijdrage van Wijnaldum cruciaal in de aanloop naar de 1-0. Daarna volgden echter meerdere slordige momenten, zoals een mislukt overstapje of een bal die van de voet sprong. Het spel aan de bal van Wijnaldum was niet goed genoeg. Vijf minuten na de pauze wachtte Wijnaldum te lang toen hij een goede schietkans had. De middenvelder, die ook geel pakte en daarom volgende maand geschorst is tegen Letland, werd na een uur vervangen door Guus Til.





Frenkie de Jong: 6,5

De Jong was niet zo dominant op het middenveld als hij kan zijn, maar was meermaals alert op slordigheden bij Turkije en anticipeerde goed. In de laatste minuut van de eerste helft bediende hij Bergwijn in het strafschopgebied met een fraaie boogbal; een minuut later, in de blessuretijd, reageerde hij andermaal naar behoren op een mindere pass bij Turkije. Het was zijn laatste moment op het veld, want in de pauze werd De Jong vervangen door Koopmeiners.

Davy Klaassen: 8

Klaassen speelde een fenomenale eerste helft. De middenvelder opende de score nadat hij Depay bediende met een pass achter het standbeen, doorliep, de bal terugkreeg en knap afrondde in de linkerhoek. Met een heerlijke bal achteruit bereidde hij daarna de 2-0 van Depay voor; even later verdiende Klaassen de penalty waar de 3-0 uit voortkwam. De Ajacied hielp het spel vooruit door snel druk te zetten en ploeggenoten te bedienen. In de tweede helft kwam hij veel minder in het stuk voor en twintig minuten voor tijd werd hij afgelost door Ryan Gravenberch.

Steven Berghuis: 7

Oranje viel veelal aan over de linkerflank, waardoor Berghuis lang niet bij iedere aanval betrokken was. Als hij de bal had, volgde meestal een goede actie: zo leverde hij in de eerste helft ragfijne passes op bijvoorbeeld Blind, Klaassen en Dumfries. Ook zette Berghuis goed druk én bediende hij Klaassen in het zestienmetergebied voorafgaand aan de 1-0. “Als deze jongen bij Ajax niet in de basis staat, ga ik Ten Hag zelf bellen”, zei Rafael van der Vaart in de pauze. In de tweede helft kopte Berghuis de bal klaar voor Depay, die er 4-0 van maakte. Vervolgens kenden zijn voorzetten en diepteballen wisselend succes. Met zijn eigen doelpogingen was Berghuis niet zo scherp als hij kan zijn.

Memphis Depay: 8,5

Met een hattrick legde Depay beslag op de wedstrijdbal in de Johan Cruijff ArenA. De spits liet zich meteen gelden door het eerste doelpunt van Klaassen voor te bereiden, alvorens zelf te scoren: met een fraai wippertje bediende hij Klaassen, waarna hij doorliep, de bal weer onder druk feilloos aannam en beheerst afrondde. Vervolgens zorgde Depay met een geslaagde ‘panenka’ voor de 3-0 én forceerde hij met een veelbelovende sprint een overtreding en daaropvolgende rode kaart van Söyüncü. In de tweede helft completeerde Depay zijn hattrick met een kopbal van dichtbij. Er waren ook mindere momenten van de aanvaller, zoals een vrije trap die aan iedereen voorbijging of mislukte doorspeelballen, maar met zijn beslissende rol heeft hij een mooi cijfer verdiend.

Steven Bergwijn: 7,5

Vanaf het eerste moment maakte Bergwijn een gretige indruk. De linksbuiten, die Cody Gakpo verving, speelde met zelfvertrouwen, was een bron van dreiging en was belangrijk toen hij na 35 minuten tegenstander Kaan Ayhan aftroefde en Klaassen vond, die een strafschop verdiende. Het was zeker niet zijn enige goede bijdrage in de eerste helft, maar er waren echter ook genoeg momenten waarop Bergwijn zich vastliep in kansrijke situaties. Na de pauze trok Bergwijn naar binnen en leverde hij een uitstekende voorzet richting de tweede paal op Berghuis, waar de 4-0 uit voortkwam. Na een uur maakte Bergwijn plaats voor Donyell Malen.

Teun Koopmeiners: 5,5

De vervanger van De Jong eiste veel ballen op in de as van het veld en leek gedreven om een goede bijrage te leveren. Daar slaagde hij slechts deels in. Koopmeiners was niet overtuigend in de duels en verstuurde te veel passes die de juiste richting misten. Daar stonden aardige inspeelpasses op Klaassen en Depay tegenover en, nog belangrijker, een goede pass richting doelpuntmaker en ex-AZ-ploeggenoot Guus Til voorafgaand aan de 5-0.