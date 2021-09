‘Bij Feyenoord hebben ze Berghuis verziekt en in de watten gelegd’

Vrijdag, 3 september 2021 om 09:49 • Rian Rosendaal

Willem van Hanegem lijkt nu al twijfels te hebben over de keuze van Steven Berghuis voor Ajax. De vleugelaanvaller leek onaantastbaar te zijn bij Feyenoord, maar sinds zijn veelbesproken overstap naar Amsterdam lijkt alles anders voor de buitenspeler. Van Hanegem durft zelfs te stellen dat Berghuis in zijn Feyenoord-periode 'helemaal is verziekt'. De voormalig trainer moet nog maar zien of de Oranje-international bij Ajax een vaste plaats weet te veroveren.

“We hebben gezegd wat er eventueel zou kunnen gebeuren als hij naar Ajax zou gaan“, verklaart Van Hanegem in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. “Want bij Ajax hebben ze er weer een bijgehaald (Mohamed Daramy, red.). Dus kun je zomaar een heel seizoen op de bank zitten. En dan kom je ook niet meer in het stuk voor. Want de spelers die gaan spelen krijgen ook steeds meer wedstrijden. En die gaan ook steeds beter spelen. Dan ben je bij de mooiste ploeg van Nederland, Feyenoord, weggegaan.“

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Hij kan zich in zijn tweede interland al meer veroorloven dan Berghuis’

Ook Valentijn Driessen heeft oog voor de lastige situatie waarin Steven Berghuis verkeert. Lees artikel

“Ik zeg niet de beste, maar de mooiste. Want een mooiere club is er niet“, deelt Van Hanegem nog maar eens zijn liefde voor Feyenoord. “En dit kan maar zo gebeuren. En bij Feyenoord hebben ze hem helemaal verziekt, hebben ze hem echt in de watten gelegd. Het was een goede speler, maar zo hadden wij ook heel veel goede wedstrijden gespeeld. Hij mocht alles doen. En ik wens hem succes, ondanks dat ik een Feyenoorder ben. Dat moeten we nou eens achter ons laten. We moeten gewoon groot zijn, net als de andere ploegen“, aldus Van Hanegem.

Valentijn Driessen constateert in De Telegraaf dat Berghuis ook bij het Nederlands elftal momenteel weinig krediet heeft. 'De meest creatieve speler onder Louis van Gaal' mocht tegen Noorwegen in de rust in de kleedkamer achterblijven. “Omdat hij verzaakte bij de uitvoering van zijn taken en opdrachten. Maar zonder goed te spelen stond de Ajacied aan de basis van de gelijkmaker en gaf hij enkele acceptabele voorzetten vanaf rechts. Met Donyell Malen en later Gakpo op de rechterflank werd Oranje niet beter, niet gevaarlijker en zeker niet creatiever.”