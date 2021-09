‘Hij kan zich in zijn tweede interland al meer veroorloven dan Berghuis’

Het krediet van Steven Berghuis en dat van het 4-3-3-systeem is uiterst mager bij Louis van Gaal, zo concludeert Valentijn Driessen na de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Noorwegen en Nederland (1-1). Volgens de chef voetbal van De Telegraaf valt het te bezien of de bondscoach het systeem over een reeks van interlands een serieuze kans geeft. Van Gaal benadrukte na afloop immers creativiteit op de flanken te hebben gemist en had op zijn eerste persconferentie al zijn zorgen geuit over de kwalitatieve vleugelbezetting.

Steven Berghuis, volgens Driessen ‘de meest creatieve speler van Van Gaal’, mocht in de rust in de kleedkamer achterblijven. “Omdat hij verzaakte bij de uitvoering van zijn taken en opdrachten. Maar zonder goed te spelen stond de Ajacied aan de basis van de gelijkmaker en gaf hij enkele acceptabele voorzetten vanaf rechts. Met Donyell Malen en later Gakpo op de rechterflank werd Oranje niet beter, niet gevaarlijker en zeker niet creatiever”, somt Driessen vrijdag op in zijn column in De Telegraaf.

Driessen constateert dan ook dat ‘Cody Gakpo zich in zijn tweede interland al meer kan veroorloven dan Berghuis’. “Na een sterk begin viel de jonge PSV’er ver terug. Hij stond te snurken waardoor Haaland de score opende. Terwijl Gakpo halverwege de tweede helft rijp was voor vervanging door Bergwijn, liet Van Gaal hem de wedstrijd uitspelen. Omdat de bondscoach het niet eerlijk vond om Gakpo te slachtofferen, nadat hij vanaf rechts moest spelen. Want daar ligt zijn kracht niet. Leuk, dergelijke loyaliteit, maar zulke sentimenten mogen geen rol spelen bij de zeventigjarige bondscoach.”

“Van Gaal had Gakpo dan juist moeten wisselen. Dit gaat om het Nederlands elftal, om kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar en dan neem je geen onverantwoorde risico’s. Hoeveel potentie Gakpo ook heeft.” Driessen wijst erop dat ‘de uitgebreide lofzang op het spel van de ’fantastisch’ spelende Stefan de Vrij’ de tweede hint is voor ‘een uiteindelijk onvermijdelijke systeemwissel’. “Dankzij de tijd, voorkeur en beschikbaarheid van internationals en het niveau van de tegenstanders lijkt het 4-3-3-systeem nog een kans te krijgen", voorziet Driessen.

“Zodra Van Gaal echter kans ziet en langer de tijd krijgt met zijn spelers te werken, dan zal hij in aanloop naar het WK de Hollandse School ongetwijfeld overboord gooien en inwisselen voor 5-3-2. Hoewel die keus op het afgelopen EK faliekant verkeerd uitpakte. Zonder zelfs een Erling Braut Haaland in de buurt”, benadrukt Driessen.