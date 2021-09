André Onana is niet welkom in A-selectie van Ajax

Donderdag, 2 september 2021 om 17:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:46

André Onana sluit aanstaande zaterdag aan bij de groepstraining van Jong Ajax. De 25-jarige doelman mag per 4 september de clubtraining hervatten, maar is niet welkom bij de A-selectie van Erik ten Hag. Het is niet zeker of Onana op termijn wél mag aansluiten bij het eerste elftal van Ajax, zo maakt Marc Overmars bekend op de clubwebsite.

Onana werd op 4 februari van dit jaar geschorst vanwege een dopingovertreding. Aanvankelijk zou de schorsing een jaar duren, maar na beroep bij het internationaal sporttribunaal (CAS) werd de straf ingekort. Onana mag op 4 november 2021 zijn rentree in wedstrijdverband maken en mag twee maanden eerder beginnen met clubtraining: aanstaande zaterdag dus.

"'We hebben besloten dat André gaat starten met keeperstraining en groepstraining bij Jong Ajax", legt directeur voetbalzaken Overmars uit. "Of hij op termijn in aanmerking komt voor het eerste elftal is de vraag. Wij zijn inmiddels verder gegaan zonder hem en hebben tijdens zijn schorsing twee keepers aangetrokken. Een ervaren en een talentvolle, die laatste met het oog op onze toekomst. De selectie is aan het seizoen begonnen en zit middenin een groepsproces."

Het contract van Onana loopt aan het einde van dit seizoen af. Ajax wilde de Kameroener in de zomerse transferwindow verkopen, maar slaagde daar ondanks interesse van onder meer Arsenal en Olympique Lyon niet in. Maarten Stekelenburg is sinds de schorsing van Onana de eerste doelman van Ajax. Deze zomer werd Remko Pasveer van Vitesse aangetrokken als tweede keus, terwijl Jay Gorter van Go Ahead Eagles werd overgenomen. Laatstgenoemde speelt zijn wedstrijden voorlopig voor Jong Ajax.