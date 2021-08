Antoine Griezmann ruilt Barcelona in voor Atlético Madrid

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 22:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:13

Antoine Griezmann laat Barcelona al na twee seizoenen achter zich en keert terug naar Atlético Madrid, zo meldt Fabrizio Romano. De dertigjarige aanvaller wordt de rest van het seizoen verhuurd aan de regerend landskampioen, die een optie tot koop van veertig miljoen euro heeft bedongen. Barcelona betaalde in de zomer van 2019 nog een bedrag van 120 miljoen euro voor de komst van Griezmann, die twee moeizame seizoenen in het tenue van de Catalanen achter de rug heeft.

Griezmann heeft een akkoord met Atlético over een contract voor twee seizoenen, met een optie voor nog een seizoen, als de Madrilenen overgaan tot koop. Ofschoon de aanvaller nog een contract tot medio 2024 met Barcelona had, was het een publiek geheim dat de club vanwege zijn hoge salaris openstond voor een vertrek. Atlético en in het bijzonder trainer Diego Simeone stonden welwillend tegenover een hereniging met de Frans international. Het was een race tegen de klok om de transfer op tijd rond te krijgen, maar na een persoonlijk akkoord met Griezmann kwam de club ook tot een vergelijk met Barcelona over de voorwaarden van de, voor nu tijdelijke, transfer.

Griezmann speelde tussen 2014 en 2019 al voor Atlético, nadat hij voor een bedrag van 30 miljoen euro overkwam van Real Sociedad. In dienst van los Colchoneros was de Fransman goed voor 133 doelpunten in 257 officiële wedstrijden. Hij won onder meer de Europa League (2018) en behaalde de finale van de Champions League (2016). Voor een bedrag van 120 miljoen euro werd hij ingelijfd door Barcelona, waarvoor Griezmann tot 35 goals in 102 officiële optredens kwam.

Atlético werkte achter de schermen al geruime tijd aan de komst van Griezmann. Op 26 juli schreef Sport al dat de club 'bereid was om te wachten': Atlético was op de hoogte van de wens van de Fransman om terug te keren in Madrid en rekende erop dat Barcelona uiteindelijk ook medewerking zou verlenen aan een transfer, wat de afgelopen weken niet gebeurde. Barcelona gaf de voorkeur aan een buitenlandse transfer voor Griezmann, mede ook omdat de transfer van Luis Suarez naar het Wanda Metropolitano nog altijd een gevoelige kwestie is. Op deadline day bleek Atlético toch de enige overgebleven optie.

Griezmann werd begeerd door clubs uit de Premier League en Serie A, die hem graag op huurbasis wilden overnemen, bereid bleken om zijn volledige salaris te betalen én een optie tot koop wilden laten opnemen, waardoor hij over een jaar definitief van de loonlijst kon bij Barcelona. De Catalanen waren graag met een van deze clubs in onderhandeling gegaan, maar Griezmann had slechts één wens: een terugkeer naar Madrid, mede omdat hij nog altijd een goede verstandhouding heeft met Simeone. Barcelona werkt ondertussen aan de komst van Luuk de Jong