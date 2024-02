‘Simeone probeerde Wieffer op bijzondere manier over de streep te trekken’

Atlético Madrid was bereid om heel ver te gaan voor de diensten van Mats Wieffer, zo schetst De Telegraaf in een analyse. De middenvelder stond hoog op het wensenlijstje van de Spaanse topclub, maar zag beide clubs niet tot een akkoord komen. Zelfs Antoine Griezmann kon daar niets aan veranderen.

Volgens Marcel van der Kraan kwam de ontboezeming van Wieffer, dat hij deze winter naar Atlético kon, niet als een grote verrassing voor Feyenoord. "Technisch en algemeen directeur Dennis te Kloese is zelf wekenlang met de situatie bezig geweest", aldus de journalist.

"In Spanje is bekend dat Simeone er alles aan heeft gedaan om Wieffer over de streep te trekken en dat hij daarvoor zelfs zijn sterspeler Antoine Griezmann inschakelde", gaat Van der Kraan verder.

Voor Wieffer speelde mee dat hij komende zomer met Oranje naar het EK kan in Duitsland. Het moet het eerste grote toernooi worden voor de 24-jarige middenvelder uit Borne. Clubs komen daarna wel terug voor hem, zo is de verwachting.

'Next level'

Dat Atlético uitgerekend Griezmann inzette om Wieffer te overtuigen kan niet los worden gezien van de Champions League-ontmoeting eerder dit seizoen. Feyenoord ging in eigen huis met 1-3 onderuit en dat was volgens Wieffer vooral te danken aan de Fransman.

"Hij bleek echt next level", was Wieffer in januari lyrisch in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Hij leek bij momenten eigenlijk bijna niet te verdedigen. Hij zwerft over het veld en creëert op die manier net een paar seconden, omdat spelers moeten praten om hem over te kunnen nemen. Zijn aannames zijn altijd goed."

"In De Kuip kwam er een bal halfhoog, die eigenlijk niet voor hem was, aan de zijlijn. Die bal was voor Morata. Griezmann nam ’m aan met buitenkant voet en weg was hij weer. Toen dacht ik: dit is niet normaal, wat gebeurt hier allemaal, hoe deed hij dat?", aldus Wieffer.

Ook drie andere Feyenoorders binnenboord gehouden

Niet alleen voor Wieffer kon Feyenoord een flinke som geld tegemoet zien. Ook Quilindschy Hartman, Dávid Hancko en Santiago Gimenez waren gewilde targets. Uiteindelijk werden alle vier de transfers tegengehouden door Te Kloese.

Door de selectie nu bij elkaar te houden en in de zomer alsnog te verkopen hoopt Feyenoord aandelen terug te kunnen kopen van de Vrienden van Feyenoord. Dat moet ervoor zorgen dat de Rotterdammers meer zeggenschap krijgen in eigen huis.

