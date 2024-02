Mike Verweij: ‘Hij had een transfer moeten forceren bij Feyenoord’

Mike Verweij is van mening dat Mats Wieffer een transfer naar Atlético Madrid had moeten forceren, zo zegt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De middenvelder van Feyenoord stond deze winter in de belangstelling van de Spaanse topclub, maar zag het niet tot een deal komen.

Anderhalve week geleden gaf Wieffer te kennen contact te hebben gehad met Atlético Madrid over een transfer. De nummer vier van LaLiga was bereid om ver te gaan en schakelde zelfs Antoine Griezmann in, maar kreeg nul op het rekest.

"Ik vind het heel frustrerend voor hem dat die transfer naar Atlético niet is doorgegaan", stelt Verweij. "Je zou hem bijna José Fortes Rodriguez toewensen als zaakwaarnemer, dan had je dit soort deals misschien wel moeten forceren."

Valentijn Driessen benadrukt dat Wieffer er zelf voor heeft gekozen om niet te forceren. "Hij heeft er bewust voor gekozen om bij Feyenoord te blijven vanwege het Nederlands elftal. Bij Atlético Madrid is het maar afwachten of je in de basis komt en of je minuten gaat maken."

Dat laatste begrijpt Verweij wel. "Maar hoe vaak komt een club als Atlético Madrid voorbij voor een speler uit de Eredivisie?", vraagt hij zich hardop af. "Waarschijnlijk moet je dit fragment bewaren. Daar word ik mee om mijn oren geslagen zodra er een nog mooiere club voor hem komt."

Driessen denkt niet dat de interesse van Atlético nu ineens is gevlogen. "Ze volgen hem natuurlijk al langer", stelt de chef voetbal. "Het is niet zoals bij Driouech, wat een eendagsvlieg is. Die moet het eerst nog maar een half jaar laten zien."

Wieffer over interesse

Na de gewonnen bekerwedstrijd tegen AZ gaf Wieffer tekst en uitleg bij de interesse van Atlético. "Ja, ze hebben zich wel gemeld, ja", zei hij bij. "Het is aan de clubs geweest, en die zijn er uiteindelijk niet uitgekomen."

Wieffer accepteerde zijn lot. "Ik ben niet iemand die moeilijk gaat doen, of niet komt trainen of zo. Zo zit ik niet in elkaar. Ik had wel willen praten met Atlético, maar als de clubs er niet uitkomen, dan heeft dat niet veel nut."

"We kijken in de zomer wel of er iets komt, en anders zit ik bij Feyenoord ook gewoon heel erg op mijn plek hoor. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Ik heb ook de garantie dat ik veel speel. Met het oog op het EK is dat ook wel belangrijk."

