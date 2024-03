Antoine Griezmann ziet na 7,5 (!) jaar einde komen aan bizarre statistiek

Antoine Griezmann komt niet in actie namens Frankrijk tijdens de vriendschappelijke wedstrijden tegen Duitsland en Chili, zo meldt ESPN. De aanvaller van Atlético Madrid ziet daarmee een einde komen aan een reeks van 84 opeenvolgende interlands namens de nationale ploeg.

Het is de keuze van Griezmann zelf om niet in actie te komen namens de komende interlandperiode. De Fransman heeft Didier Deschamps laten weten dat hij nog te veel hinder ondervindt van een enkelblessure.

Griezmann meldde zich maandag wel in Clairefontaine-en-Yvelines, de plek waar de Franse ploeg zich voorbereidt op Duitsland en Chili, maar besloot zich daar terug te trekken uit de nationale selectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Griezmann werd afgelopen weekend in de topper tegen FC Barcelona aan de kant gehouden, maar moest halverwege het duel de meubelen redden toen uitgerekend João Félix de bezoekers op voorsprong had gezet.

De afzegging van Griezmann betekent dat er een einde komt aan een reeks van 84 opeenvolgende wedstrijden namens les Bleus. Het is voor het eerst in 7,5 jaar tijd dat de aanvaller een duel van de nationale ploeg moet missen. Dat is een wereldrecord.

Frankrijk oefent zaterdag (21:00 uur) tegen Duitsland en neemt het drie dagen later op tegen Chili (21:00 uur). Het duel met de Duitsers vindt plaats in het Groupama Stadium van Olympique Lyon. Tegen Chili is het Stade Vélodrome van Olympique Marseille het decor.

Bovengenoemde duels zijn een belangrijke graadmeter voor Deschamps, daar zijn ploeg op het EK is ingedeeld in een poule met Oranje. Ook Oostenrijk zit in Groep D. Polen, Wales, Finland of Estland completeert de poule.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties