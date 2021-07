Kane schiet Engeland na omstreden beslissing Makkelie naar EK-finale

Engeland heeft zich woensdagavond verzekerd van een finaleplek op het EK. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was na verlenging met 2-1 te sterk voor Denemarken. Het scorebord gaf na negentig minuten voetbal een 1-1 stand aan. In de extra tijd maakte Harry Kane het winnende doelpunt nadat scheidsrechter Danny Makkelie een uiterst omstreden strafschop toekende. De spits miste in eerste instantie, maar scoorde uit de rebound wél. Het duel op Wembley werd afgewerkt onder toeziend oog van zestigduizend uitzinnige toeschouwers. Zondag treffen de Engelsen, wederom op Wembley, Italië in de finale.

Southgate wijzigde zijn opstelling op één positie ten opzichte van de wedstrijd tegen Oekraïne (0-4). Jadon Sancho, die afgelopen week definitief de overstap maakte naar Manchester United, moest in tegenstelling tot het kwartfinaleduel genoegen nemen met een plek op de bank. Bukayo Saka kon rekenen op een basisplek en werd met een leeftijd van 19 jaar en 305 dagen de jongste Engelsman ooit in de halve finale van een landentoernooi. Bondscoach Kasper Hjulmand liet zijn formatie ongewijzigd na de zege op Tsjechië (1-2).

De Engelsen zetten vanaf het eerste fluitsignaal veel druk op de Deense defensie, maar het was Denemarken dat voor het eerste serieuze gevaar van de wedstrijd zorgde. Mikkel Damsgaard leek oog in oog met doelman Jordan Pickford te komen na een lange bal van achteruit. Kyle Walker wist de Deen echter nog te achterhalen en de linksback won het duel ternauwernood op basis van kracht en snelheid. Aan de overzijde werd Raheem Sterling gevaarlijk. De aanvaller snelde vanaf de linkerflank het zestienmetergebied binnen en kwam in kansrijke positie, al liet doelman Kasper Schmeichel zich niet verrassen door het schot dat volgde.

Engeland werd vervolgens enigszins onzorgvuldig in de opbouw. In een poging op te ruimen schoot Pickford de bal in de voeten van Damsgaard, die Martin Braithwaite bediende op de rand van de zestien. De spits van Barcelona kreeg ruimte om te schieten, maar de poging verdween rakelings naast de linkerpaal. Na een half uur spelen was het wel raak voor Denemarken. Luke Shaw trok op circa twintig meter van eigen doel Andreas Christensen onderuit, waarmee Makkelie gedwongen werd vrije trap toe te kennen. Damsgaard ging achter de bal staan en krulde het leer op zeer fraaie wijze achter Pickford: 1-0.

De treffer kwam op een opvallend moment, want enkele minuten daarvoor pakte Pickford nog een indrukwekkend record. De sluitpost had al meer dan 720 minuten lang zijn doel schoon gehouden en verbeterde daarmee de reeks van Gordon Banks, die tussen mei en juli 1966 onder de lat stond bij de Engelse nationale ploeg en 720 speelminuten geen tegentreffer incasseerde. The Three Lions waren vastbesloten de stand nog voor rust te nivelleren en vonden in de 39ste minuut de gelijkmaker. Een scherpe voorzet van Saka vanaf de rechterkant werd in eigen doel gegleden door Simon Kjaer, die Sterling van de bal wilde zetten: 1-1.

Na een sterk eerste bedrijf van de Denen was na rust Engeland dat de lakens uitdeelde. Tien minuten na de pauze kwam Harry Maguire het dichtst bij een treffer. De centrumverdediger kreeg zijn hoofd tegen bal na een vrije trap vanaf de rechterkant, maar Schmeichel kon een nieuwe tegentreffer met een uitstekende redding voorkomen. Halverwege de tweede helft werd Makkelie onder druk gezet door Kane. De spits ging onderuit in een vijandige zestien en claimde een strafschop. Na het bekijken van de videobeelden bleek echter dat de Nederlander het bij het juiste eind had: geen penalty. In de slotfasefase zette Engeland aan en werd het vijandige doel meermaals belegerd, maar de ban werd voor het einde van de reguliere speeltijd niet meer gebroken.

In de verlenging waren het wederom de mannen van Southgate die het voortouw namen. Kane kreeg in minuut 93 een reusachtige kans op de 2-1; het was echter Schmeichel die, niet voor het eerst op de avond, met een alerte reactie redding bracht op de inzet van dichtbij. Ook Jack Grealish stelde de Deense sluitpost tevergeefs op de proef: de creatieveling kreeg een afvallende bal voor zijn voeten en schoot van afstand snoeihard op de vuisten van Schmeichel. Toch moest de keeper uiteindelijk op pijnlijke wijze capituleren.

Na een ogenschijnlijke overtreding van Joakim Maehle op Sterling wees Makkelie naar de penaltystip. Een zeer omstreden beslissing, die de videoscheidsrechter herbeoordeelde maar niet meer rectificeerde. Schmeichel stopte in eerste instantie de inzet vanaf elf meter van Kane, die na zijn misser echter alert reageerde en uit de rebound alsnog doel trof: 2-1. In de tweede helft probeerden de Engelsen nog een derde treffer te forceren, al werd die niet meer gevonden.