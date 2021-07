Danny Makkelie van alle kanten aangevallen na ‘absurde penalty’

Woensdag, 7 juli 2021 om 23:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:25

Danny Makkelie krijgt woensdagavond een stortvloed aan kritiek vanwege de penalty die hij in de verlenging van de halve finale op het EK tussen Engeland en Denemarken toekende aan Raheem Sterling. Hoewel NOS-commentator Frank Snoeks de strafschop te billijken vindt, denken onder meer Arnold Bruggink en Kenneth Perez daar geheel anders over.

Sterling ging na een dribbel simpel naar de grond, toen hij licht contact maakte met de Deense verdediger Joakim Maehle. Makkelie kende een strafschop toe en werd daarvoor niet naar de zijlijn geroepen door Pol van Boekel, die als VAR fungeert bij de wedstrijd. Harry Kane zag zijn strafschop uit de hoek getikt worden door Kasper Schmeichel, maar de spits van Engeland kon in de rebound alsnog profiteren. Daarmee kwam Engeland op een 2-1 voorsprong.

Mahle le toca la pierna de apoyo en el area en carrera y luego Jensen le arrolla. Que Sterling exagera? Si Que es penalti! También.pic.twitter.com/zaBYllv7h4 — Christian (@BestfordC) July 7, 2021

"Niets aan de hand", is de eerste reactie van Bruggink op Twitter. "Thuisvoordeel, druk van de supporters dan gaat een scheidsrechter dus gewoon overstag als je het maar blijft proberen", aldus de oud-aanvaller, die bijval krijgt van Perez. "Hans Anders voor Team Makkelie", luidt de korte mening van de analist, die met zijn Deense nationaliteit natuurlijk niet geheel objectief is. "Engeland terecht naar de finale, maar shame on Team Makkelie", aldus Perez.

Ook vanuit het buitenland klinkt kritiek op Makkelie. "Jammer van scheidsrechter Makkelie, vreselijk dat de VAR hem niet verbetert", aldus journalist José Manuel Oliva van COPE. Vanuit Brazilië voegt Francisco De Laurentiis van ESPN daaraan toe: "De grootste fout van scheidsrechter Danny Makkelie was niet eens de absurde penalty voor Sterling, maar dit bizarre 'koeienlikkende' kapsel."

Daarnaast reageert ook Arsène Wenger, die als analyticus te gast is bij beIN Sports, met veel verbazing op de beslissing van Makkelie. "Geen strafschop. Ik begrijp niet waarom de VAR in situaties als deze de scheidsrechter niet roep om naar het scherm te gaan. Op zo'n moment moet de arbiter absoluut zeker van zijn beslissing zijn" aldus Wenger, die van mening is dat Pol van Boekel zijn collega op het veld 'in de steek heeft gelaten'.