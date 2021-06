Van der Gijp ziet in Eredivisie ‘maar twee spelers’ voor de internationale top

Woensdag, 30 juni 2021 om 21:54 • Yanick Vos • Laatste update: 22:12

René van der Gijp verwacht dat Cody Gakpo en Ryan Gravenberch als enige twee talenten in de Eredivisie in staat zijn om aan te haken bij de internationale top. Volgens de oud-international hebben de aanvaller van PSV en middenvelder van Ajax alles in zich om de absolute top te bereiken. Valentijn Driessen voegt daar met Ajax-talent Jurriën Timber nog een extra speler aan toe.

Van der Gijp ziet ook Mohamed Ihattaren als groot talent, al is het volgens hem afwachten hoe de PSV-middenvelder zich de komende tijd ontwikkelt. “Ik denk dat er in potentie maar twee spelers in de Nederlandse competitie lopen die internationaal aan zouden kunnen haken en dat zijn Gravenberch en Gakpo”, zei Van der Gijp woensdagavond bij De Oranjezomer.

“Gakpo omdat hij alles mee heeft: zijn lichaam, zijn snelheid en zijn voorkomen. En Gravenberch precies hetzelfde. Het zijn twee atleten”, aldus Van der Gijp. Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, kreeg van Van der Gijp een bevestigend antwoord toen hij vroeg of hij aanvallende spelers bedoelde. Driessen is van mening dat zijn tafelgenoot een speler vergat en noemde Timber. “Die Timber wordt echt beter dan De Ligt”, zei hij stellig. “Oh Timber, ja oké. Maar ik ben nooit zo van de achterhoedespelers”, reageerde Van der Gijp.

Het is niet voor het eerst dat Driessen zich lovend uitlaat over de twintigjarige Timber, dit EK een van de opvallendste namen in de EK-selectie van Frank de Boer. “Sommige spitsen zijn natuurlijk wel bang voor Matthijs de Ligt, want er komt natuurlijk wel wat in je rug aan. Bij Timber is dat veel minder, maar het is echt geweldig om te zien hoe zuiver hij op de bal kan verdedigen. Daarnaast vind ik Timber ook aan de bal veel beter dan De Ligt, dus met name in de voortzetting”, zei hij eerder deze maand in de podcast Kick-off Oranje van de krant.