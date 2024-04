Vertrekt Gimenez bij Feyenoord? Spits brengt bezoek aan Premier League-duel

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Santiago Gimenez, die aanwezig was bij het Premier League-duel tussen Tottenham Hotspur en Arsenal (2-3).

Feyenoord kwam afgelopen weekend niet in actie en dus had de selectie vrijaf. Op de Instagram Stories van Gimenez’ verloofde, Fer Serrano, is te zien hoe de twee hun weekend in Londen spenderen.

Gimenez in het Tottenham Hotspur Stadium.

Ook woonden zij de North London Derby bij, die Arsenal uiteindelijk met 2-3 wist te winnen. De beelden van Gimenez in het Tottenham Hotspur Stadium voeden de geruchten over een vertrek bij Feyenoord, daar Spurs de afgelopen winter al nadrukkelijk in verband werd gebracht met een transfer naar Tottenham.

