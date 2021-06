UEFA treft maatregelen rond flesjes Heineken na statement Pogba

Donderdag, 24 juni 2021 om 18:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:52

De organisatie van het Europees kampioenschap heeft maatregelen getroffen naar aanleiding van een statement van Paul Pogba om een flesje Heineken bier te verwijderen bij de persconferentie. Voortaan zullen er geen flesjes bier meer te vinden zijn bij persconferenties van moslimspelers, tenzij spelers en managers er geen bezwaar tegen hebben, zo meldt The Telegraph donderdag. De discussie over de flesjes bier kwam op gang nadat Pogba deze uit het zicht verwijderde na afloop van de gewonnen poulewedstrijd tegen Duitsland (1-0).

Teams, managers en spelers wordt voortaan gevraagd of ze bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van de flesjes 0,0 van Heineken tijdens de persconferentie. Moslims drinken uit religieuze overwegingen doorgaans geen alcohol. Woensdagavond viel op dat de drank voor het eerst van het podium verwijderd was, toen Karim Benzema zich meldde voor het gebruikelijke perspraatje na afloop van de wedstrijd tegen Portugal (2-2). Op de achtergrond van de spelers zal de naam van Heineken wel blijven prijken op het sponsorbord, evenals de door Heineken gesponsorde bokaal voor de man van de wedstrijd.

Volgens Manchester Evening News liet Pogba zich in 2019 bekeren tot de Islam. "Het heeft mij doen veranderen", vertelde de middenvelder van Manchester United daar in het verleden over. "Ik ben dingen in het leven gaan relativeren. Het is een positieve verandering in mijn leven geweest, want ik ben niet als moslim geboren, ook al was mijn moeder dat wel. Ik ben gewoon zo opgegroeid. Ik heb respect voor iedereen. De Islam is niet het beeld dat iedereen ervan heeft. Wat we in de media horen is echt iets anders, het is iets moois. Iedereen kan ontdekken dat hij zich verbonden voelt met de islam."

Het statement van Pogba volgde op een grap van Cristiano Ronaldo om al vroeg in het toernooi een flesje Coca-Cola van tafel te verwijderen. De Portugese superster schoof de colaflesjes uit beeld en toonde opzichtig een flesje met water. "Drink water!", zei de Portugese aanvaller tegen zijn toehoorders in de perszaal. Een onschuldige actie met een knipoog, maar wel een met gevolgen voor het miljoenenbedrijf. Ronaldo zorgde er namelijk voor dat de waarde van het frisdrankconcern met bijna 3,5 miljard daalde.