Valentijn Driessen: ‘Doe niet mee of kom niet naar die persconferentie’

Woensdag, 16 juni 2021 om 19:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:47

Het beeld ging deze week de wereld over: tijdens een persconferentie schoof Cristiano Ronaldo demonstratief twee flesjes Coca-Cola aan de kant om deze te vervangen voor een flesje water. Een dag later verwijderde Paul Pogba in de perszaal een flesje bier 0,0-procent bier van Heineken. Valentijn Driessen kan er met zijn hoofd niet bij. “Waar gaat het over? Deze bedrijven betalen miljoenen. Andere sponsorcontracten pakken ze allemaal op.”

“Dan staan ze wel vooraan om het geld op te halen”, verzuchtte Driessen in Kick-Off Oranje van De Telegraaf. “Ik vind het verschrikkelijk hypocriet. Doe dan gewoon niet mee of kom dan niet naar die persconferentie. Dit soort bedrijven maken het op de eerste plaats mogelijk dat zulke toernooien georganiseerd kunnen worden en dat ze mede daardoor dikke miljonairs zijn. En bijna miljardairs zelfs, in het geval van Ronaldo.”

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo ?? This is absolutely brilliant ?? pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — Goal (@goal) June 15, 2021

Coca-Cola en Heineken zijn als sponsors aan het EK verbonden en betalen daar een bedrag van tussen de veertig en vijftig miljoen euro voor. Voor dat geld zijn de bedrijven niet alleen op reclameborden te zien, maar ook tijdens de persconferenties en worden hun drankjes geschonken in stadions. Frank van den Wall Bake vermoedt dat de actie van Pogba is ingegeven door die van Ronaldo. “Hij dacht: als Ronaldo dat doet met Coca-Cola, kan ik dat zeker doen met een alcoholflesje”, vertelt de sportmarketeer aan Het Parool.

“Pogba is natuurlijk ook een eigengereide meneer. Hij had alleen niet door dat er geen alcohol in zat. Heineken is tijdens het EK juist zeer nadrukkelijk bezig met 0.0. Impulsief van Pogba. Maar bij de naam Heineken dacht hij, zoals 99 procent van de mensen in de wereld, aan bier.” Marketeer Marcel Beerthuizen wijst erop dat Ronaldo nota bene reclame heeft gemaakt voor Coca-Cola, maar ook voor fastfoodketen KFC. Hij stelt dat de Portugees te veel met zijn eigen belangen bezig is. “Grote merken als Coca-Cola zorgen ervoor dat evenementen als deze mogelijk gemaakt kunnen worden.”

“Dat is natuurlijk belangrijk voor een organisatie als de UEFA. Zij verdienen er geld mee, maar verdelen dat geld weer om het voetbal in Europa te stimuleren. Je hebt als sporter wel een soort verantwoordelijkheid ten opzichte van de bedrijven die zo’n evenement mede mogelijk maken. Hij zet een sponsor, die daar veel geld voor betaalt en het evenement mede mogelijk maakt, met zijn actie onder druk”, benadrukt Beerthuizen.

First Ronaldo with the Coca-Cola... Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference ??? pic.twitter.com/SU1ifQPGOP — Goal (@goal) June 16, 2021

Ronaldo is een voorvechter voor een gezonde leefstijl en zei vorig jaar tijdens de Globe Soccer Awards in Dubai dat hij zich eraan stoorde dat zijn zoontje er blijkbaar soms anders over denkt. “Ik word weleens boos op hem als ik zie dat hij Coca-Cola of Fanta drinkt. Of als hij patat eet ofzo. Hij weet dat ik dat niet fijn vind.”