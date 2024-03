Paul Pogba krijgt kans om voetballoopbaan ‘nieuw leven’ in te blazen

Paul Pogba kan, mocht het beroep tegen zijn schorsing afgewezen worden, alsnog zijn voetballoopbaan voortzetten. Het Russische Broke Boys wil de Fransman namelijk dolgraag vastleggen. Het team voetbalt in de Media Football League, een competitie waarin talloze beroemdheden uitkomen. Pogba heeft het voorstel vooralsnog 'vriendelijk afgewezen'.

Eind februari veroordeelde het Italiaanse antidopingtribunaal Pogba tot een schorsing van vier jaar. De Fransman stond sinds september al tijdelijk aan de kant, nadat hij positief was getest op het gebruik van testosteron. Dat gebeurde op 20 augustus, na het duel tussen Juventus en Udinese. Daarin kwam Pogba niet eens binnen de lijnen.

De dertigjarige middenvelder blijft zijn onschuld volhouden en heeft aangekondigd in beroep te zullen gaan. Mocht dat op niets uitlopen, willen de Broke Boys hem een uitweg bieden. Sportief directeur Artjom Chatjaturjan bevestigt aan Tuttosport dat Pogba een serieuze aanbieding heeft ontvangen.

"Het mag een grap lijken, maar we hebben hem gebeld", verklaart Chatjaturan in een statement. "Hij zit in een wanhopige situatie en heeft tijd nodig om te accepteren dat hij zo lang niet in actie kan komen." Vooralsnog heeft Pogba het aanbod echter 'vriendelijk' afgewezen, aldus de bestuurder.

De Media Football League bestaat pas sinds 2022, toen Nikolai Osipov deze besloot op te zetten. Sindsdien is het uitgegroeid tot een van de meest besproken sportcompetities in Rusland.

De League wordt vooral door gokbedrijven gefinancierd en heeft inmiddels zelfs toegang tot het reguliere Russische profvoetbal. In het seizoen 2022/23 werden MFL-teams Amkal en 2DROTS toegelaten tot het nationale bekertoernooi.

Mocht Pogba niet van gedachten veranderen, kan zijn carrière er wel eens op zitten. Na het verlopen van de schorsing zou de 91-voudig Frans international namelijk 34 zijn, en tevens clubloos. Juventus zou het salaris van Pogba al sinds de positieve dopingtest bevroren hebben. In principe ligt hij nog tot medio 2026 vast in Turijn.





