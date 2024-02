Emotionele Paul Pogba reageert op schorsing: ‘Alles is van me afgenomen’

Juventus-middenvelder Paul Pogba (30) heeft middels een emotioneel bericht op Instagram gereageerd op zijn jarenlange schorsing vanwege dopinggebruik. Het was al even bekend dat de Franse international een maximale straf van vier jaar boven het hoofd hing na de positieve dopingtest die hij op 20 augustus van vorig jaar aflegde. Donderdag werd bekend dat deze straf nu ook is ingewilligd.

In het statement kondigt Pogba onder meer aan in beroep te gaan tegen de dopingschorsing. “Ik ben vandaag op de hoogte gebracht van dit besluit en ben van mening dat het vonnis onjuist is. Ik ben verdrietig, geschokt en diepbedroefd dat alles wat ik in mijn professionele spelerscarrière heb opgebouwd, van mij is afgenomen.” Pogba laat weten dat hij door ‘wettelijke beperkingen’ nog niet alles kan vertellen over de strafzaak.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Wel is Pogba heel duidelijk in zijn verklaring. “Ik heb in ieder geval nooit willens en wetens supplementen gebruikt die in strijd zijn met de antidopingregels. Als professioneel atleet zou ik zoiets nooit doen. Ik heb nooit medeatleten en supporters geminacht of bedrogen.”

De Franse middenvelder gaat direct actie ondernemen middels een beroep. “Als gevolg van de vandaag bekendgemaakte beslissing ga ik hiertegen in beroep bij het Hof van Arbitrage voor de Sport”, aldus Pogba.

Testosteron

Het Italiaanse antidopingparket diende begin december, nadat het procedurele proces was afgerond, een verzoek in om Pogba voor maar liefst vier jaar te schorsen. Dit is een kleine twee maanden later daadwerkelijk ingewilligd. Een contra-analyse maakte begin oktober duidelijk dat Pogba inderdaad positief heeft getest op testosteron.

De ervaren middenvelder van Juventus testte positief op het gebruik van testosteron na het duel met Udinese op 20 augustus, al kwam hij in die wedstrijd niet binnen de lijnen. Door de jarenlange schorsing moet Pogba vrezen voor het einde van zijn loopbaan. De 91-voudig international van les Bleus is sinds vorig jaar zomer terug bij Juventus, dat hem transfervrij overnam van Manchester United. Zijn contract in Turijn loopt tot medio 2026.

La Gazetta dello Sport meldde halverwege september dat Juventus het salaris van Pogba bevroren heeft. Vanwege de definitieve schorsing is het goed denkbaar dat de clubleiding zich gaat beraden over de toekomst van Pogba in Turijn.

De tweede periode van Pogba bij Juventus kan omschreven worden als een grote teleurstelling. De Fransman, die in 2018 wereldkampioen werd, had sinds zijn terugkeer grote moeite om fit te worden en te blijven. Het afgelopen seizoen kwam hij in totaal tot slechts twaalf optredens voor Juve.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties