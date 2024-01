Depay steunt Promes, toont serie foto's samen en heeft duidelijke boodschap

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een terugblik van Memphis Depay op het jaar 2023.

Memphis Depay benadrukt via Instagram nog maar eens zijn vriendschap met de veelbesproken Quincy Promes. 'In Highs and Lows, Ima Real life Brother, F*ck a fake friend', zo schrijft de aanvaller van Atlético Madrid bij zijn post met de begeleidende hashtag #2023throwback.

In de serie foto's is onder meer te zien dat Memphis vakantie viert met Promes en Paul Pogba, die hij kent uit hun gezamenlijke periode bij Manchester United. Promes lijkt het bericht van Memphis te kunnen waarderen, want de aanvaller van Spartak Moskou reageert met de tekst 'REAL BROTHER'.

Steekpartij

Promes wordt in Nederland gezocht, daar hij enige tijd geleden werd veroordeeld voor het neersteken van zijn neef. Daarnaast wordt Promes ervan verdacht betrokken te zijn bij het inkopen van honderden kilo's cocaïne.

Tijdens het lopen van die rechtszaken bleef de ex-Ajacied in Rusland, waar hij niet zal worden opgepakt of uitgeleverd. Promes miste eerder al enkele buitenlandse trainingskampen van zijn club, vermoedelijk omdat hij zonder het risico opgepakt te worden in Rusland kan verblijven.

Promes staat sinds februari 2021 onder contract in Rusland. Spartak nam de aanvaller destijds over van Ajax. Eerder speelde Promes voor onder meer FC Twente en Go Ahead Eagles.

