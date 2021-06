De man van de wedstrijd was niet Denzel Dumfries of Frenkie de Jong

Donderdag, 17 juni 2021 om 22:54 • Laatste update: 22:54

Het Nederlands elftal heeft zich donderdagavond verzekerd van groepswinst op het EK. De ploeg van Frank de Boer won met 2-0 van Oostenrijk en heeft daardoor zes punten verzameld in de eerste twee duels. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Oostenrijk

SPELER CIJFER Maarten Stekelenburg 6,5 Denzel Dumfries 7,5 Stefan de Vrij 6,5 Matthijs de Ligt 8,5 Daley Blind 7 Patrick van Aanholt 7 Georginio Wijnaldum 5,5 Marten de Roon 5 Frenkie de Jong 8 Wout Weghorst 5,5 Memphis Depay 6,5

Cijfers Oranje

Maarten Stekelenburg: 6,5

Pas zeven minuten voor tijd moest Stekelenburg zijn eerste serieuze redding te verrichten. Een kopbal van Karim Onisiwo leverde geen problemen op voor de doelman. Stekelenburg plukte ballen vanaf de zijkanten of vanaf het middenveld moeiteloos uit de lucht. Zijn uittrappen waren niet altijd zuiver, maar verder valt er weinig op te merken op het spel van de routinier.

Denzel Dumfries: 7,5

Opnieuw speelde Dumfries een absolute hoofdrol in aanvallend opzicht. Tegen Oekraïne maakte hij het winnende doelpunt; tegen Oostenrijk maakte hij de 2-0 én verdiende hij de strafschop waaruit Oranje de score opende. Bij zijn doelpunt liep hij mee met Malen en schoot hij van dichtbij raak, waarmee hij de wedstrijd besliste. Niet al zijn aanvallende bijdrages slaagden, maar met zijn kracht en energie was hij van grote waarde. Dumfries was in verdedigend opzicht belangrijk in de vijfde minuut, toen hij Andreas Ulmer in het zestienmetergebied van de bal zette met een ferme duw.

Stefan de Vrij: 6,5

“IJzersterk”, noemde Pierre van Hooijdonk de eerste helft van De Vrij. De verdediger zette de toon in de eerste minuut, toen hij overtuigend oogde in een gevecht om de bal. In de vijfde minuut liet hij zich aan de rand van het zestienmetergebied wel uitkappen door Ulmer, maar dat slippertje werd opgelost door Dumfries. In de slotfase van de tweede helft liet hij Onisiwo uit zijn rug weglopen en de invaller kon daardoor op doel koppen. Met slordig balverlies leek De Vrij acht minuten voor tijd Oostenrijks gevaar in te luiden, maar daar stak De Ligt een stokje voor. Er stonden ook goede bijdrages tegenover. Het beste moment van zijn wedstrijd was zijn interceptie in minuut 49, toen hij de intenties van Marcel Sabitzer raadde en diens breedtepass voor het zestienmetergebied van Oranje onderschepte. Na een corner van Depay kreeg De Vrij na een uur een grote kopkans, maar die liet hij onbenut

Matthijs de Ligt: 8,5

Zijn eerste actie was niet erg gelukkig - een onzuivere terugspeelbal op Stekelenburg werd door de keeper ternauwernood binnen de lijnen gehouden - maar daarna speelde De Ligt een weergaloze wedstrijd. De verdediger, terug in de basis na liesklachten, oogde rustig aan de bal en overtuigend in de duels; belangrijke momenten waren zijn feilloze tackle op de bal in een duel met Christoph Baumgartner in het strafschopgebied en de wijze waarop hij een schot van diezelfde Baumgartner naar de grond kopte, waardoor Stekelenburg de bal kon oppikken. Kort na de pauze werkte De Ligt een voorzet weg uit het zestienmetergebied; na een uur liet hij na zijn sterke optreden te bekronen met een goal, toen hij een enorme kopkans kreeg en eigenlijk had moeten scoren. Acht minuten voor tijd reageerde hij alert door Sabitzer af te stoppen na balverlies van De Vrij; even daarna viel hij strompelend uit.

Daley Blind: 7

Blind was, zoals gebruikelijk, in voetballend opzicht van waarde in de opbouw. Hij verstuurde goede inspeelpasses en was zelf rustig aan de bal, ook als hij onder druk werd gezet. “Met zijn intelligentie voegt hij voetballend zoveel toe aan het elftal”, luidde het oordeel van Van Hooijdonk halverwege de wedstrijd dan ook. In de tweede helft blokkeerde hij nog een voorzet, alvorens, ogenschijnlijk tot zijn eigen verbazing, gewisseld te worden in minuut 64.

Patrick van Aanholt: 7

Was de bijdrage van Van Aanholt in aanvallend opzicht nog beperkt tegen Oekraïne, donderdagavond zorgde hij vanaf de linkerflank voor het nodige gevaar. Hoewel lang niet al zijn acties zuiver waren - soms gaf hij te strakke ballen of liet hij de bal van zijn voet stuiten - bereidde hij in de slotfase van de eerste helft met een geweldige crosspass op Weghorst en na een goede combinatie met De Jong twee enorme kansen voor. Ook in de tweede helft liet hij zich gelden, met goede combinaties met Wijnaldum en Depay, voordat hij in minuut 64 werd gewisseld.

Marten de Roon: 5

De Roon kende een sterke start. Hij was alert op balverlies van Oostenrijk en zorgde daardoor voor goede intercepties op het middenveld. Sinds hij in minuut veertien balverlies leed en dat corrigeerde met een harde tackle die geel opleverde, was De Roon minder gelukkig in zijn acties. In de eerste helft leed hij tien keer balverlies, vaker dan iedere andere speler van Oranje. Na de pauze was De Roon nagenoeg onzichtbaar en zestien minuten voor tijd werd hij vervangen door Ryan Gravenberch.

Frenkie de Jong: 8

De Jong bracht met de nodige schwung in het spel van Oranje. Hij zocht constant de voetballende, aanvallende oplossing, ook als hij onder druk stond. De middenvelder liet zich voor het eerst gelden met een fraaie rush in de vijfde minuut, waarmee hij drie spelers zijn hielen liet zien, en stond met balveroveringen of goede passes meermaals aan de basis van gevaar. Na de pauze was De Jong wat minder dominant, maar over het geheel speelde hij een ijzersterke wedstrijd.

Georginio Wijnaldum: 5,5

Op een aantal momenten liet Wijnaldum zich in positief opzicht gelden, bijvoorbeeld door onder druk weg te draaien bij tegenstanders en een tegenaanval in gang te zetten. Over het geheel kan Wijnaldum echter niet terugkijken op een sterke wedstrijd. Het spel ging grotendeels voorbij aan de middenvelder, die zondag tegen Oekraïne nog tot de uitblinkers behoorde. Als hij wel de bal had, liet hij meermaals na om Weghorst te bedienen wanneer de situatie daarnaar was.

Memphis Depay: 6,5

Depay speelde een wedstrijd van uitersten. Hij opende de score in Amsterdam met een vlekkeloze strafschop en was met een magnifieke steekpass op Donyell Malen essentieel bij de voorbereiding van de 2-0. De dalen van Depay waren ook diep: met name in de eerste helft had hij zelden de controle over de bal en was hij slordig in de passing. Vier minuten voor de rust miste hij een gigantische kans om te scoren. In de tweede helft slaagden de intenties van Depay vaker: zo leverde hij na een uur twee dreigende corners af, waar grote kansen voor De Vrij en De Ligt uit voortkwamen. Negen minuten voor tijd werd Depay vervangen door Luuk de Jong.

Wout Weghorst: 5,5

Vier minuten voor rust verraste Weghorst vriend en vijand, door bij een grote schietkans de bal opzij te leggen richting Depay. Het was een intelligente keuze, maar helaas miste zijn ploeggenoot de kans. Op een ander moment in de eerste helft liet hij juist na om Dumfries vrij te spelen in de voorhoede door de bal achterlangs bij Alaba te spelen; Weghorst koos voor een pass naar de linkerflank. In de tweede helft kopte hij de bal na een corner van Depay goed terug op De Vrij, die daardoor een flinke kopkans kreeg. Verder kende hij ook enkele ongelukkige acties na de rust, voordat hij in minuut 64 werd gewisseld. Weghorst was vrij weinig betrokken bij het spel van Oranje, hoewel hij probeerde een aanspeelpunt te zijn.