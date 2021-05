Grote verontwaardiging om gedrag van Hazard vlak na uitschakeling

Eden Hazard werd woensdagavond met Real Madrid kansloos uitgeschakeld in de Champions League door met 2-0 te verliezen van Chelsea. De Belgische aanvaller toonde zich na afloop weinig teleurgesteld met de eliminatie en werd lachend gefilmd in een onderonsje met voormalig ploeggenoot Kurt Zouma.

Het gedrag van Hazard leidt tot grote verontwaardiging in de Spaanse media en onder supporters van Real Madrid. Zo schrijft AS vernietigend over het optreden van de vleugelspits. "Hazard is de verpersoonlijking van de mislukking van Real", aldus de sportkrant. "De Belg deed in 88 irritante minuten niets. Zelfs in zijn oude stadion was hij geen schim van de speler die hij ooit was. Hazard grapte na de wedstrijd met zijn ex-ploeggenoten van Chelsea. Deze jongen heeft niet begrepen wat Real Madrid is. Ze moeten hem onmiddellijk verkopen. Dag Eden."

Wim Kieft, die de wedstrijd analyseerde voor SBS 6, kreeg het incident na de wedstrijd niet mee en beoordeelt Hazard puur op zijn optreden tijdens het duel. "We hebben hem eigenlijk niet gezien, maar het is ook niet eerlijk om die jongen te beoordelen op deze wedstrijd", aldus Kieft. "Die is gewoon bijna twee jaar geblesseerd geweest. Bij Chelsea was hij weinig geblesseerd, dat kan je natuurlijk wel overkomen. Je wil jezelf natuurlijk graag laten zien als grote aankoop. Dan ga je forceren. Dan ben je half fit of je hebt geen ritme, maar je gaat toch weer. Dan helpt het natuurlijk ook niet dat dit elftal al een tijdje over de top heen is."

Hélène Hendriks vond Hazard niet geheel afgetraind ogen. "Hij kan ook niet topfit zijn", zei Kieft. "Dan moet je echt gewoon tien wedstrijden achter elkaar spelen. Dan kom je weer een beetje in je ritme. Hij kwam steeds de bal halen. Dat deed hij het laatste jaar bij Chelsea ook al. Dan gaat hij hem zo ver halen, terwijl hij juist een individuele actie en snelheid heeft. Het is een beetje op safe spelen, misschien omdat hij die acties of sprints niet kan maken. Hij was natuurlijk wel een geweldenaar."