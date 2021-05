Chelsea juicht na kansenfestijn tegen matig Real Madrid

Woensdag, 5 mei 2021 om 22:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:12

Chelsea heeft zich woensdagavond voor de finale van de Champions League geplaatst. Acht dagen na de 1-1 remise in Spanje was het team van manager Thomas Tuchel met 2-0 te sterk voor Real Madrid. Timo Werner en Mason Mount waren trefzeker, al hadden er meer doelpunten kunnen vallen op Stamford Bridge. Tuchel is de eerste trainer ooit die in opeenvolgende seizoenen met twee verschillende clubs de eindstrijd van de Champions League haalt. Chelsea speelt op 29 mei in Istanbul tegen Manchester City, dat in de halve finales tweemaal te sterk voor Paris Saint-Germain was: 1-2 en 2-0. Exact twee weken eerder kunnen de Londenaren ten koste van Leicester City de FA Cup op Wembley veroveren.

In een aantrekkelijke eerste helft legde Chelsea de basis voor de overwinning. Het team van Tuchel was dreigender in de eerste 45 minuten, al speelde ook doelman Edouard Mendy een belangrijke rol in de ruststand van 1-0. In de eerste twintig minuten moest Thibaut Courtois in actie komen op pogingen van Mason Mount en Antonio Rüdiger, en werd een treffer van Werner wegens buitenspel terecht afgekeurd. Real Madrid had moeite om in de buurt van het doelgebied van Chelsea te komen, maar na 25 minuten was het team van Zidane dicht bij de 0-1 toen Mendy nipt bij een geplaatst schot van Karim Benzema in de rechterhoek kon.

Bekijk hier de 1-0 van Timo Werner tegen Real Madrid

Chelsea nam niet veel later de leiding op Stamford Bridge. Na een uitstekende actie van N’Golo Kanté werkte Kai Havertz de bal over Courtois én op de lat, maar de attente Werner knikte de bal in de rebound alsnog binnen: 1-0. Real Madrid, dat 67 procent balbezit had in de eerste helft, moest zodoende minimaal één keer scoren om in ieder geval een verlenging af te dwingen en was daar tien minuten voor rust ook dichtbij. Luka Modric legde de bal over de verdediging op het hoofd van Benzema, maar Mendy tikte de bal stijlvol over de lat.

Real Madrid had ook na rust de nodige moeite met Chelsea, dat de kansen op een belangrijk tweede doelpunt echter keer op keer verprutste. Na een heerlijke voorzet van César Azpilicueta eindigde een kopbal van Havertz op de lat en pogingen van Thiago Silva en Mount gingen over het doel van Courtois. De Belg hield Real Madrid niet veel later op de been door oog in oog met Havertz de 2-0 te voorkomen. Na iets meer dan een uur spelen had Zidane voldoende gezien. Hij bracht Federico Valverde en Marco Asensio in het veld als vervangers van Ferland Mendy en Vinicius Junior en schakelde over op een 4-4-2-systeem.

Bekijk hier de 2-0 van Mason Mount tegen Real Madrid

Het was echter Chelsea dat het gevaarlijkste bleef én kansen bleef missen. Kanté stuitte na een goede actie van Werner op Courtois en uit een hoekschop van Mount kopte Thiago Silva maar net voorlangs. Zidane bleef echter in minimaal een verlenging geloven en verving Casemiro een kwartier voor tijd door Rodrygo. De spelers van Real Madrid oogden echter vermoeid in de slotfase en hadden moeite om tegenstand te bieden zodra het makkelijk spelende Chelsea vaart achter de bal zette. Vijf minuten voor tijd viel alsnog de verdiende 2-0 voor the Blues toen Mount de bal op aangeven van Christian Pulisic binnentikte. Hakim Ziyech verving luttele minuten later de doelpuntenmaker. Het is voor Real Madrid de eerste nederlaag sinds 30 januari, toen Levante met 1-2 te sterk was: dertien zeges en zes remises in negentien duels tot woensdag. Het team van Zidane kan zich nu gaan richten op de strijd om de landstitel in Spanje.