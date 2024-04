‘Frenkie kan verschrikkelijk goed voetballen, maar kan het voortouw niet nemen’

René van der Gijp is teleurgesteld in het optreden van Frenkie de Jong in de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain (1-4). De middenvelder van Barcelona ging met zijn ploeg ten onder tegen de Franse grootmacht na een rode kaart voor Ronald Araújo.

"Frenkie kan zo verschrikkelijk goed voetballen", begint Van der Gijp zijn betoog bij Vandaag Inside. "Maar wat is nou een Europese topspeler? Dat is een speler die het op dit soort momenten vaak doet. Luka Modric, Toni Kroos, Kevin De Bruyne."

"Kylian Mbappé doet het niet altijd als het erom gaat, maar wel heel vaak", gaat Van der Gijp verder. "In tachtig procent van de gevallen, ongeveer. Frenkie doet het in tien procent van de gevallen."

Komend weekend krijgt Frenkie kans op eerherstel, als Barcelona het in de Clásico opneemt tegen Real Madrid. "Dan ga ik weer zitten kijken", zegt Van der Gijp. "Maar is het misschien nog wel fletser. Tot nu toe heeft hij nog niet aangetoond een Europese topspeler te zijn."

"Hij is gewoon een goede speler, maar Iniesta en Xavi deden het veel vaker op beslissende momenten. Ik heb weleens gedacht: kan Frenkie net zo goed worden als Modric? Dat gaat niet gebeuren", concludeert Van der Gijp nu.

"Tegen Villarreal of Sporting Gijón maakt het niet zoveel uit, dat loopt wel los. Op het moment dat ze het moeilijk krijgen, zoals dinsdag tegen Paris Saint-Germain, moet hij het voortouw nemen. Maar dat kan hij niet."

Johan Derksen vult zijn kompaan aan. "Hij doet het ook altijd op een veilige plek op het veld. Hij is nooit de gevaarlijke man voor het doel of in het strafschopgebied. Het is altijd ergens waar de beslissing niet valt."

Gijp vindt dat niet zo erg. "Dat had Busquets ook niet. Maar Busquets was wel iemand die de bal opeiste als het achterin moeilijk werd. Frenkie gaf niet thuis in de tweede helft tegen PSG. Zonde man. "

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties