Promovendus wil ver gaan om mogelijk vertrekkende Luka Modric in te lijven

Eyüpspor wil Luka Modric graag overnemen van Real Madrid, zo weet het Madrileense AS woensdagavond te melden. De Turkse club wist afgelopen weekend promotie naar de Süper Lig af te dwingen en wil nu een sterk elftal gaan bouwen. Of er al gesproken is met de zaakwaarnemer van Modric en of er al een concreet bod is neergelegd, maakt de Spaanse sportkrant niet bekend.

Trainer Arda Turan, oud-middenvelder van onder meer Atlético Madrid en FC Barcelona, behaalde met de promotie van zijn ploeg het eerste succes in zijn prille trainerscarrière. Nu wil hij met het binnenhalen van Modric een signaal voor komend seizoen afgeven.

De 38-jarige Kroaat loopt 30 juni uit zijn contract en heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst. Het ligt wel in de lijn der verwachting dat Modric aan zijn laatste maanden bezig is als speler van Real Madrid.

Het is de eerste keer dat Eyüpspor op het hoogste niveau in Turkije in actie komt. Afgelopen seizoen was de formatie van Turan al dicht bij promotie, maar toen ging de ploeg in de play-offs onderuit.

Dankzij een 4-1 overwinning op Altay verzekerde Eyüpspor zich van een plek bij de eerste twee in de Superliga. Nummer drie Sakaryaspor staat met nog vijf wedstrijden te gaan daardoor op een niet meer te overbruggen achterstand van zeventien punten.

Het kampioenschap is ook binnen handbereik voor het team van Turan, want de voorsprong op nummer twee Göztepe bedraagt acht punten. Onder meer Ahmed Kutucu, de aanvaller die nog vijftien Eredivisie-wedstrijden in dienst van Heracles Almelo speelde, maakt deel uit van de selectie.

Turan maakt er geen geheim van dat hij grote sterren in zijn elftal wil hebben komend seizoen. Ook de eigenaar, Murat Özkaya, is al overtuigd van de plannen. “Het maakt me niet uit hoe oud hij is”, doelend op Modric.

