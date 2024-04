Luka Modric heeft zijn keuze gemaakt en weet waar hij volgend jaar wil spelen

Luka Modric wil nog een jaar bij Real Madrid blijven, zo verzekert Diario AS maandagmiddag. De Kroatische middenvelder wil niet dat dit zijn laatste jaar wordt bij de club.

Modric mocht zondagavond in de basis starten tegen FC Barcelona (3-2 winst). De inmiddels 38-jarige oude spelverdeler mocht de volle negentig minuten volmaken van Carlo Ancelotti.

Modric speelde een puike wedstrijd tegen rivaal Barcelona en viel woensdag tevens prima in tegen Manchester City (1-1). De voormalig Ballon d’Or-winnaar heeft daarmee zijn contractverlenging bij elkaar gespeeld volgens het medium.

Real Madrid-manager Ancelotti gaf eerder in een interview aan Diario AS dat Modric het nooit zal accepteren om op de bank te zitten. Nu Modric nog een jaar wil blijven, kan het zijn dat hem enkele beloftes zijn gedaan.

De Kroaat beschikt over een contract tot medio 2024, maar gaat deze wellicht dus nog wel verlengen voor de zomer. Ook Toni Kroos beschikt over een aflopend contract, maar volgens Fabrizio Romano gaat de Duitser zeker bijtekenen.

Modric kwam in de zomer van 2012 voor 23 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. De spelverdeler had wat aanpassingstijd nodig, maar groeide uiteindelijk uit tot clubicoon.

De middenvelder, die in 2018 de Gouden Bal veroverde, won met Real Madrid vijf keer de Champions League. Hij kroonde zich drie keer tot kampioen van Spanje en mocht tweemaal de Spaanse beker omhoog houden.

