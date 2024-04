Van Basten ziet ‘speciaal slecht’ moment tijdens Manchester City - Real Madrid

Marco van Basten heeft woensdagavond met stijgende verbazing naar de strafschop van Bernardo Silva gekeken. De linkspoot van Manchester City schoot zijn penalty tegen Real Madrid door het midden en zag Andriy Lunin redden. Het werd de Portugees en City fataal.

Het commentaar van Van Basten tijdens de strafschoppenserie was live te zien en te horen op Ziggo Sport, daar de analyse van hem en Youri Mulder op een ander kanaal werd uitgezonden dan waar de strafschoppen te zien waren.

"Spitsen zijn meer gewend aan dit soort momenten", nam Van Basten de kijker mee. "Zij nemen ook vaak penalty's tijdens de wedstrijd. Voor verdedigers en middenvelders, die het zelden of minder vaak doen, is het lastig, maar zij kunnen erop trainen."

"De spanning kan je niet nabootsen", haast Van Basten zich te zeggen. "Maar al het andere wel. Er zit altijd een percentage in dat je kan trainen, ook al is het vijf of tien procent. Dat kun je gewoon trainen."

Luka Modric was de eerste speler die miste, nadat Julian Alvarez had geraakt namens Manchester City. "De bal van Modric is niet slecht ingeschoten, maar de keeper kiest gewoon de juiste hoek", aldus Van Basten. "Als je als keeper op het juiste moment de goede hoek pakt, dan heb je een heel groot bereik. Goede keepers gokken daarop."

Dan komt Silva, die de bal door het midden schiet en zijn inzet gepakt ziet worden. Youri Mulder lacht erom en komt vervolgens met een bijzondere theorie. "Waarom blijf je als keeper niet de hele serie in het midden staan? Je ziet ze altijd naar een hoek gaan, maar er is er altijd één die door het midden schiet. Moet je wel zorgen dat je ze zelf alle vijf maakt."

Van Basten schrikt ook van de strafschop van Silva. "Als je het hebt over een slecht genomen penalty, dan is dit een slecht genomen penalty. Als de keeper een hoek kiest, kan hij hem nog wegtrappen met zijn voet."

"Deze is speciaal slecht genomen, echt speciaal slecht", gaat San Marco verder. "Hij kan hem stiften, hij kan wachten en kijken wat de keeper doet, maar hij doet niks van dat alles. Hij schiet hem half hoog, niet in de hoek én niet hard. Dit kan niet slechter."

Van Basten vindt het vooral leuk dat zijn goede vriend Carlo Ancelotti in de halve finale staat. "Kijk even hoe koel hij is. Hij is heel blij, maar blijft zo gewoon. Hoe hij ermee omgaat, dat vind ik zo leuk." Real neemt het in de halve finale op tegen Bayern München, dat met 1-0 won van Arsenal.

