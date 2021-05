Overmars: ‘Ik kan niet ontkennen dat dit voor ons een goede speler zou zijn'

Woensdag, 5 mei 2021 om 06:48 • Laatste update: 06:52

Marc Overmars ‘kan niet ontkennen’ dat Owen Wijndal een goede speler voor Ajax zou zijn, zo vertelt de directeur voetbalzaken van de Amsterdammers in een interview met De Telegraaf. Overmars ‘denkt wel zaken te kunnen doen met AZ. “Maar of ik dat doe, is een tweede”, zegt Overmars nog mysterieus over de eventuele komst van de 21-jarige vleugelverdediger naar Ajax.

“Ik kan niet ontkennen dat dit voor ons een heel goede speler zou zijn. Een jonge jongen, Nederlander en beginnend international. Beginnend, want anders gaat AZ weer heel hoog in de boom zitten”, geeft Overmars te kennen. Wijndal heeft in Alkmaar nog een contract tot medio 2023, maar steekt niet onder stoelen of banken dat hij komende zomer een stap wil maken. De Telegraaf vraagt Overmars eveneens naar Patrick van Aanholt, Steven Berghuis en Toby Alderweireld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Je kijkt altijd naar Nederlandse topspelers, hoewel Toby een Belg is. Naar Nederlandse internationals die te betalen zijn en ons sterker maken: dat is het uitgangspunt als je iemand met ervaring haalt. Tegelijkertijd kijk je naar jonge betaalbare spelers, die zich hier kunnen ontwikkelen tot topspelers”, antwoordt Overmars. De technisch eindverantwoordelijke bij Ajax is ‘al heel tevreden’ als hij de huidige ploeg bij elkaar kan houden en ‘misschien volgend jaar een slag kunnen slaan als de markt weer op gang komt’.

“Ik zorg graag voor een frisse, nieuwe dynamiek. Maar ik zie ons niet zo snel een bedrag op tafel leggen waarvoor we Haller hebben gehaald. We zoeken het meer in de categorie ’met hem kunnen we weer een jaartje doorkomen’ en dan sluit ik zelfs huren niet uit”, stelt Overmars. In de huidige situatie kan hij dan ook niet voorspellen of het een drukke transferzomer voor hem gaat worden. “Helemaal stil valt het sowieso nooit. Ik bereid me wel op alle scenario’s voor, want we nemen geen genoegen met onze huidige successen. We willen meer.”