Italiaanse media laten weinig heel van ‘reuzenbaby’ van Ajax

Vrijdag, 9 april 2021 om 10:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:39

Daags na de pijnlijke nederlaag van Ajax in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma (1-2) zijn de Italiaanse media keihard voor Kjell Scherpen. De doelman, die namens Ajax zijn debuut maakte in Europees verband, ging opzichtig in de fout bij de 1-1 van Lorenzo Pellegrini. De middenvelder van Roma produceerde een ogenschijnlijk houdbare vrije trap, maar zag hoe Scherpen onder de bal door dook. Roger Ibañez schoot de Romeinen vervolgens in de slotfase naar de overwinning met een volley.

"Scherpen, wat een ramp", schrijft La Gazzetta dello Sport. De grootste Italiaanse sportkrant geeft de onfortuinlijke doelman een 4,5 als rapportcijfer. Ook Calciomercato kent geen medeleven met Scherpen. "De reuzenbaby liet met zijn voeten wel goede dingen zien, maar maakte een grote fout." Het betekende voor Scherpen zijn eerste Europese wedstrijd, nadat hij vlak voor het duel te horen kreeg dat eerste doelman Maarten Stekelenburg niet fit genoeg was om aan te treden.

Het artikel gaat verder onder de video Ten Hag: 'Wij zijn in staat dit om te draaien' Meer videos

Ondanks de zeperd van Scherpen heeft La Gazzetta dello Sport ook oog voor de knappe wederopstanding van Roma. "Een schitterende zege voor een groots Roma"’, luidt de kop. "Het is de overwinning van het hart, van vastberadenheid, van het verlangen om terug te komen en nooit op te geven. Maar het is vooral een cruciale overwinning waardoor Roma met vertrouwen kan uitkijken naar de thuiswedstrijd met uitzicht op de halve finale van de Europa League." Ajax, dat via Dusan Tadic vanaf elf meter verzuimde de score te verdubbelen, moet het volgende week in de return doen zonder Devyne Rensch, die geschorst is.

Mede door de gemiste strafschop krijgt Tadic van Eurosport een 4,5 als rapportcijfer. "De gemiste penalty weegt zwaar, ook omdat Roma op dat moment psychologisch aan de grond zat." Tadic mocht tien minuten na rust aanleggen voor een strafschop nadat hij zelf werd gevloerd door Ibañez. De aanvoerder van Ajax verzuimde echter een hoek te kiezen, waardoor doelman doelman Pau López vrij eenvoudig kon redden. Scherpen betaalt volgens de sportzender 'voor de wrede wet van de keepersfout: één fout is genoeg om alles in gevaar te brengen.'

Mediaset concludeert dat Roma op het juiste moment is opgestaan. "Het team van Paulo Fonseca was elf meter verwijderd van een mogelijke instorting en de daaruit voortvloeiende vroege sluiting van het seizoen. Het lot, of liever de grote handen van doelman Pau Lopez, had een ander plan en het script van de avond raakte in de 53e minuut volledig van streek. Een penalty van Tadic werd gered en zorgde voor een positieve ommekeer. Vier minuten later schonk de jonge Scherpen, derde doelman van Ajax, de gelijkmaker aan Pellegrini."

De slechtste man van Ajax deed eigenlijk niets goed tegen AS Roma

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Ajax. Lees artikel

Volgens La Reppublica kwam de Italiaanse zege tot stand met 'een beetje geluk, maar zeker ook nederigheid en vastberadenheid'. "Plaatsing voor de halve finale is zeker nog geen feit, maar volgende week donderdag zullen de mannen van Fonseca de return in het Stadio Olimpico toch vrij kalm tegemoet treden." Corriere dello Sport gaat daarin mee. "Roma begint goed, verpest alles, redt zichzelf, keert op wonderbaarlijke wijze terug in de wedstrijd en wint uiteindelijk. In een wedstrijd die de samenvatting van het hele seizoen lijkt te zijn, vlamt Roma in de Johan Cruijff ArenA en zet een grote stap voorwaarts richting de halve finale.”