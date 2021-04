De slechtste man van Ajax deed eigenlijk niets goed tegen AS Roma

Donderdag, 8 april 2021 om 23:05 • Laatste update: 23:04

Ajax heeft zich donderdagavond een thuisnederlaag geleden in de eerste wedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. De ploeg van Erik ten Hag verloor ondanks een doelpunt van Davy Klaassen met 1-2. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen AS Roma

SPELER CIJFER Kjell Scherpen 4 Devyne Rensch 5 Jurriën Timber 6 Lisandro Martínez 6,5 Nicolás Tagliafico 6 Edson Álvarez 5,5 Davy Klaassen 6 Ryan Gravenberch 5 Antony 5,5 Dusan Tadic 6,5 David Neres 3

Kjell Scherpen: 4

Vlak voor de wedstrijd werd duidelijk dat Scherpen de geblesseerde Maarten Stekelenburg moest vervangen. Hij begon weifelend met zwakke uittrappen, bijvoorbeeld toen hij de bal prompt inleverde bij Amadou Diawara, maar leek zich daarna te herpakken met een redding op een afstandsschot van Bryan Cristante en op een inzet van Edin Dzeko uit de draai. Daarna viel hij op met een rappe, zuivere uitworp richting Neres. Zijn blunder bij de 1-1 zorgt er echter voor dat Scherpen niet kan terugkijken op een goed Europees debuut: hij liet de bal uit de handen glippen na een vrije trap van Lorenzo Pellegrini.

Devyne Rensch: 5

De rechtsback van Ajax kende in de eerste helft één belangrijke bijdrage: kort voor de pauze zette hij een goed blok bij de opgestoomde Riccardo Calafiori, die daardoor naar buiten werd gedwongen en zijn voorzet geblokt zag worden door Rensch. Verder was de jongeling geen betrouwbare factor achterin. Hij werd met regelmaat overlopen aan de flank. In de eerste minuut speelde hij de bal plots in de voeten bij Roma; niet veel later liet hij zich gemakkelijk passeren door Leonardo Spinazzola en daar kwam een dreigende voorzet uit voort. Tien minuten na de pauze resulteerde een inschattingsfout van Rensch bij een voorzet in een kopkans voor Dzeko, maar even daarna schermde hij Pellegrini goed af aan de achterlijn.

Jurriën Timber: 6

Timber was na ruim een halfuur spelen razendsnel terug op de eigen helft bij een rappe counter van Roma, achterhaalde Pellegrini en verschafte Ajax tijd om te hergroeperen. Het was zijn beste moment in de wedstrijd, want foutloos speelde hij niet. Hij verloor na 33 minuten een kopduel van Dzeko in het zestienmetergebied en klungelde twintig minuten voor tijd in balbezit, waardoor Rensch zijn fout moest corrigeren, geel pakte en geschorst is voor de return. In de opbouw was de bijdrage van Timber veel te beperkt.

Lisandro Martínez: 6,5

Martínez was in het eerste halfuur dé uitblinker op het veld. Hij strooide met afgemeten inspeelpasses, verrichtte waardevolle verdedigende acties en gaf de wedstrijd wat franje met een onverwachte hakbal op Tagliafico. Halverwege de eerste helft toucheerde hij op een belangrijk moment een pass van Leonardo Spinazzola op Edin Dzeko, die daarmee alleen nog uit de draai kon schieten. Gaandeweg de wedstrijd nam de scherpte echter af bij Martínez en dat bleek ook uit zijn slechte pass op Álvarez, die balverlies van de Mexicaan inleidde; uit een daaropvolgende vrije trap kwam Roma op 1-1.

Nicolás Tagliafico: 6

Het aanvalsspel van Ajax speelde zich voornamelijk af aan de linkerkant, waardoor Tagliafico niet zo’n grote bijdrage kon leveren. In de eerste helft kreeg hij de bal op enkele momenten goed bij Neres, maar zelf maakte hij nauwelijks acties. In de dertiende minuut was de Argentijn van waarde door een gevaarlijke voorzet van Spinazzola weg te koppen voordat Dzeko bij de bal kon komen. Halverwege de tweede helft scoorde Tagliafico bijna door een weifelachtige ingreep van Pau López; een kwartier voor tijd voerde hij een geniepige charge uit op de voet van Pellegrini.

Edson Álvarez: 5,5

De grootste fout was van Scherpen, maar de vrije trap waaruit Roma de 1-1 maakte kwam ook voort uit twijfelachtig handelen van Álvarez. De middenvelder kwam onder druk in de problemen, zij het na een slechte pass van Martínez, verloor de bal en gaf vervolgens de vrije trap weg op een zeer dreigende positie. In de eerste helft waren er al momenten waarop Álvarez zich te makkelijk liet passeren of op het verkeerde baan zetten, al veroverde hij ook regelmatig de bal voor zijn ploeg.

Davy Klaassen: 6

Klaassen weinig aan de bal, voordat hij van grote waarde was bij de 1-0 van Ajax. De middenvelder profiteerde van aarzelend optreden van de verdediging van Roma. Hij onderschepte een pass richting Gianluca Mancini, combineerde samen met Tadic en rondde beheerst af. Tot dat moment was Klaassen in zijn balcontacten meestal van waarde, daar hij aanvallen vooruithielp, maar kwam hij simpelweg weinig in het stuk voor. Daar kwam na zijn doelpunt niet veel verandering in. Van alle veldspelers die negentig minuten op het veld stonden bij Ajax, had hij het minste aantal balcontacten: 32.

Ryan Gravenberch: 5

Als een van de grootste talenten van Ajax weet Gravenberch de ogen op zich gericht op een Europese avond, maar er ging niet veel initiatief uit van de middenvelder. Hij liet zich niet vaak gelden, al was hij wel verantwoordelijk voor de eerste doelpoging: bij een schot vanbuiten de zestien was hij niet in balans en stuitte hij op López. Verder waren de bijdragen van Gravenberch wisselend; achttien minuten voor tijd bereidde hij een kans voor Antony voor. Diens hakbal werd gekeerd door de keeper. Met voorzetten uit vrije trappen stond Gravenberch in de tweede helft wel aan de basis van enkele dreigende momenten.

Antony: 5,5

Onbedoeld speelde Antony een belangrijke rol in de aanloop naar de 1-0, toen hij zich vastliep en Ajax de aanval daarna voortzette. Het tekende het optreden van de rechtsbuiten: niet altijd vloeiend, maar wel met de nodige wilskracht en energie. Kort voor het openingsdoelpunt bereidde hij met een lepe pass een serieuze kans voor Tadic voor. Vlak daarna liet hij een grote kans liggen om de marge te verdubbelen en dat was zeker niet de enige kans die hij onbenut liet. De passes van Antony waren in de eerste helft vaak ook te scherp, maar na de pauze was de connectie met zijn ploeggenoten iets beter. Twee minuten voor tijd werd hij vervangen door Oussama Idrissi.

Dusan Tadic: 6,5

Toen Tadic zes minuten voor de pauze werd bediend door Klaassen, leek iedereen een schot van de spits te verwachten. Hij koos er echter voor om de bal terug te spelen naar Klaassen, die kon afronden omdat de verdediging van Roma was misleid door Tadic. Tot dat moment kon de Serviër zich niet onderscheiden: zijn passes en voorzetten waren vaak te scherp of te kort. Vlak na de pauze verdiende de aanvoerder van Ajax een penalty, die hij zelf miste met een schot door het midden. Na 68 minuten verstuurde Tadic een feilloze steekpass op invaller Brian Brobbey, die één-op-één met López faalde. Met een wippertje zette hij daarna ook Antony voor de keeper.

David Neres: 3

De linksbuiten van Ajax speelde een erg ongelukkige wedstrijd. Hij liep zich meermaals vast, had te veel tijd nodig met zijn acties, speelde de bal te ver voor zich uit, wist zijn opponenten niet te passeren in de sprint of liep buitenspel als hij werd aangespeeld. In de eerste helft grossierde hij in fouten; in de tweede helft was hij nauwelijks zichtbaar, voordat hij na 63 minuten werd afgelost door Brian Brobbey.