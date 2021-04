Ophef na ‘schandalige’ zege Barcelona: ‘Je bent zwanger of je bent het niet’

Dinsdag, 6 april 2021 om 00:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:58

Een late goal van Ousmane Dembélé zorgde ervoor dat Barcelona maandag drie punten overhield aan de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid in LaLiga: 1-0. In Spanje staan men echter vooral stil bij enkele discutabele beslissingen van Jaime Latre, de dienstdoende leidsman in het Camp Nou. Zo kreeg Valladolid in minuut 61 geen strafschop na een handsbal van Jordi Alba en ook de rode kaart voor Óscar Plano tien minuten voor tijd was niet gevrijwaard van controverse. Het leidde zelfs tot boze tweets van Óscar Puentes, burgemeester van Valladolid: “Dit is duidelijk diefstal.”

“Dit is schandalig, onvoorstelbaar”, twitterde Puentes na de handsbal van Jordi Alba, die duidelijk de bal tegen zijn hand kreeg. De spelers van Valladolid protesteerden hevig, maar Latre bleef achter zijn beslissing staan en ook de VAR achtte het niet nodig om in te grijpen. Tien minuten voor het einde kreeg Plano een rode kaart voor een overtreding op Dembélé en ook dat zinde Puentes allerminst. “Wat een schande. Tachtigste minuut en het staat nog steeds 0-0. Vandaag spelen of speelden er elf paars-witte helden.” Na de 1-0 nederlaag ging Puentes tekeer. “Ik denk dat de scheidsrechter naar de kleedkamer van Barcelona moet gaan om de spelers op hun kop te geven. Het scheelde niet veel of ze hadden niet gewonnen. Barcelona zat niet op hetzelfde niveau als de arbiter. Hij zat veel beter in de wedstrijd.”

pic.twitter.com/AxRStkzlMD — El Ojo del VAR Media Channel No. 5 (@mediavar_05) April 5, 2021

Voormalig toparbiter Eduardo Iturralde González verdedigt de beslissing van Latre om geen strafschop te geven. “Jordi Alba heeft geen tijd om zijn hand weg te halen”, reageerde de oud-scheidsrechter in gesprek met AS. “Het betreft een natuurlijke houding van zijn arm. De scheidsrechter stond er bovendien dicht op. De korte afstand van de bal tot de hand en de natuurlijke houding van zijn arm zorgen ervoor dat het geen strafschop is.” Iturralde González is een andere mening toegedaan over de rode kaart. “De VAR kan en moet ingrijpen als een scheidsrechter een vergissing maakt en een rode kaart trekt. Daar moet de scheidsrechter dan attent op worden gemaakt. Dit is nooit een rode kaart, hooguit geel.”

Valladolid-trainer Sergio González moest zich inhouden. “Ik moet echt op mijn tong bijten. De scheidsrechter kan het goed of fout hebben, maar hij zei dat het vanwege de hoogte van de hand niet toereikend was voor een strafschop. Je bent zwanger of je bent het niet”, verzuchtte de duidelijk gefrustreerde trainer. “Ik heb tegen de scheidsrechter gezegd dat de VAR er niet voor niets is en dat er voor iedereen veel op het spel staat, niet alleen voor Barcelona. Als je twijfels als scheidrechter hebt: besteed dan een minuut van je leven aan het terugkijken van de beelden. Het is overduidelijk. Zelfs Jordi Alba zei dat de bal tegen zijn hand ging. In de reglementen staat niets over de hoogte van de hand. De bal is onderweg en raakt de hand van Jordi Alba. Ik zeg niet dat zijn hand hoog of laag was, maar de VAR is er om dat te bekijken.”

pic.twitter.com/n8mfHhobu3 — El Ojo del VAR Media Channel No. 5 (@mediavar_05) April 5, 2021

De rode kaart voor Plano kon González evenmin bekoren. “Plano ging er niet grof in. Ook hier: neem een minuut de tijd om de beelden terug te kijken. We komen met tien man te staan en komende week hebben we een speler minder. Valladolid speelt in dezelfde competitie als Barcelona en we verdienen een gelijkwaardige behandeling. Ik ben benieuwd of Barcelona dezelfde straf zou krijgen als zij in een dergelijke situatie terecht zouden komen. Het is namelijk twijfelachtig en we ondervinden de gevolgen ervan. Er staat veel voor ons op het spel en elke beslissing moet juist zijn.” González zag zijn team een dekkingsfout maken voorafgaand aan de 1-0. “Dat is onze fout, maar de rest niet. Met elf spelers waren we wellicht niet de fout ingegaan en had Plano kunnen ingrijpen. Of de strafschop had voor meer rust kunnen zorgen. Maar we hadden er net zo goed ook vier om de oren kunnen krijgen.”

Op de voorpagina van Marca moet goed worden gekeken om iets over de winst van Barcelona terug te vinden: ‘Barcelona pakte het cadeau met beide handen aan’, luidt de veelzeggende kop. Ook wordt verwezen naar de twee discutabele momenten in de wedstrijd én de woorden van Lionel Messi in de rust. De gefrustreerde aanvaller beet Latre toe dat het wel leek of hij zin had om hem een gele kaart te geven. Een gevaarlijke uitspraak, daar hij bij een gele kaart de topper tegen Real Madrid had gemist. “Barcelona mag zich niet beklagen over de scheidsrechters”, zo oordeelt de populaire sportkrant. “Koeman, regelmatig kritisch op de arbitrage, zal vandaag ongetwijfeld niets te zeggen hebben. Als Barcelona uiteindelijk kampioen wordt, zal het onmogelijk zijn om de gebeurtenissen van vanavond te vergeten.”

Seguro que este árbitro estará fin de semana en algún partido por premio después de hoy. https://t.co/H7C2hfjmdY — Roberto Carlos (@Oficial_RC3) April 5, 2021

Roberto Carlos, die een bestuurlijke rol binnen Real Madrid vervult, kon zich niet inhouden. Hij retweette een tweet met uitlatingen van González en voegde daar enkele scherpe woorden aan toe. “Het lijdt geen twijfel dat deze scheidsrechter komend weekend als beloning een wedstrijd krijgt toebedeeld.”