Nederlands elftal verzuimt aan doelsaldo te werken tegen Letland

Zaterdag, 27 maart 2021 om 19:48 • Jeroen van Poppel

Het Nederlands elftal heeft zijn tweede groepswedstrijd in de WK-kwalificatiecyclus gewonnen. De ploeg van Frank de Boer was tegen Letland ongelukkig in de afronding, maar won dankzij doelpunten van Steven Berghuis en Luuk de Jong met 2-0. In de andere groepswedstrijd was Turkije met 0-3 te sterk voor Noorwegen, terwijl Montenegro won van Gibraltar (4-1). Zodoende staat Nederland voorlopig derde.

De Boer besloot zijn elftal op drie plekken te wijzigen ten opzichte van woensdag tegen Turkije (4-2 verlies). Op de rechtsbackpositie kreeg Denzel Dumfries de voorkeur boven Kenny Tete, terwijl Davy Klaassen op het middenveld kwam te spelen in plaats van Marten de Roon. De spitspositie werd bezet door De Jong, waardoor Donyell Malen naar de bank werd verwezen.

Al vroeg in de wedstrijd werd Davy Klaassen na een teruggelegde kopbal van Georginio Wijnaldum op de doellijn een treffer onthouden door een ingreep van Igors Tarasovs. Daarna mikte Berghuis na een goede dribbel van Memphis Depay net naast de kruising. Nederland voerde de druk op Letland enorm op, maar keer op keer wisten de Letten op het laatste moment de bal uit de doelmond te werken. Klaassen was op aangeven van Berghuis het dichtst bij met een kopbal op de lat.

1-0 @OnsOranje! Steven Berghuis maakt zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal. En hoe!#nedlet pic.twitter.com/wHwBjpySrK — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 27, 2021

Na ruim een half uur brak Nederland eindelijk de ban. Er ontstond wat ruimte voor Oranje in een snelle tegenaanval, waarna de bal via Klaassen op de rechterflank bij Berghuis belandde. De vleugelspits dribbelde naar binnen en schoot de bal in de verre kruising: 1-0. De score had nog voor rust vergroot kunnen worden, maar Depay mikte na een goede combinatie met De Jong voorlangs, terwijl laatstgenoemde even later met een kopbal de lat raakte.

Vlak na rust voorkwam Owen Wijndal met een sliding dat de ogenschijnlijk doorgebroken Vladimir Kamess op Tim Krul af kon. Oranje zocht daarna weer volop de aanval en wist in de 69ste minuut de bevrijdende 2-0 te maken, toen De Jong raak kopte uit een hoekschop van Depay. Nederland loste tal van schoten in een poging meer doelpunten te maken, maar had pech in de afronding. Depay dacht te scoren, maar zag zijn schot afketsen en rakelings naast suizen, terwijl invaller Donny van de Beek in grote vrijheid voorlangs mikte. Aan de andere kant was er een goede kans voor Andrejs Ciganiks, die via Krul de paal raakte.