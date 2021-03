FC Porto stunt met tien man in verlenging tegen Juventus

Dinsdag, 9 maart 2021 om 23:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:50

FC Porto heeft zich dinsdagavond voor de kwartfinales van de Champions League geplaatst. Het team van trainer Sérgio Conceição kon niet voorkomen dat Juventus in negentig minuten tijd de 2-1 overwinning uit het heenduel wegpoetste, maar in de noodzakelijke verlenging slaagde het bezoek uit Portugal erin om zich met een man minder toch op basis van uitdoelpunten bij de laatste acht te scharen: 3-2. Kantelpunt in de wedstrijd was de rode kaart voor Mehdi Taremi, die binnen drie minuten twee keer geel zag van scheidsrechter Björn Kuipers en na 54 minuten mocht inrukken. Matthijs de Ligt kwam na 75 minuten binnen de lijnen bij Juventus.

Pirlo leek aanvankelijk niet te kunnen beschikken over De Ligt, die kampte met een kuitblessure en in eerste instantie niet in de wedstrijdselectie werd opgenomen. Daar kwam voorafgaand aan de wedstrijd verandering in, waardoor de verdediger alsnog plaatsnam op de reservebank. Ook Giorgio Chiellini begon op de bank. Het tweetal zag hoe Juventus voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgde, toen Álvaro Morata binnen vijf minuten de bal voor het inkoppen had, maar het leer recht in de handen van Agustín Marchesín zag gaan. In de tegenstoot raakte Taremi in twee instanties de lat op aangeven van Zaidu Sanusi.

FC Porto was duidelijk de bovenliggende partij in het eerste half uur, creëerde kans op kans en kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong. Moussa Marega bediende Taremi, waarna Merih Demiral in een poging om de bal weg te werken het standbeen van de Porto-spits raakte. Sérgio Oliveira naam plaats achter de bal en stuurde Wojciech Szczesny vanaf elf meter de verkeerde kant op: 0-1. Ook na de openingstreffer behield Porto het initiatief en verdubbelde het bijna de score via Jesús Corona. De buitenspeler schoot in de korte hoek in de handen van Szczesny na een individuele actie vanaf rechts.

Juventus zette daar in het slot van de eerste helft een kopbal van Morata en een volley van Adrien Rabiot tegenover, zonder succes. Al vroeg in de tweede helft trok de thuisploeg de stand alsnog gelijk. Cristiano Ronaldo controleerde een diepe pass van Leonardo Bonucci, waarna Federico Chiesa de bal fraai in de verre kruising schoot: 1-1. Juventus knokte zich in de beginfase van de tweede helft terug in de wedstrijd en kwam na tien minuten spelen met een man meer te staan, toen Taremi in een tijdsbestek van drie minuten twee gele kaarten kreeg. De aanvaller beging eerst een overtreding en trapte twee minuten later de bal weg.

Die overtalsituatie leidde ertoe dat Juventus een kleine tien minuten later voor het eerst de leiding pakte en de nederlaag uit het heenduel wegpoetste. Cuadrado bereikte Chiesa op maat en de aanvaller kopte raak bij de tweede paal: 2-1. Even daarvoor had diezelfde Chiesa de paal geraakt na tussenkomst van Pepe. In de extra tijd kwam FC Porto goed weg. Morata dacht op aangeven van Arthur de 3-1 te hebben gemaakt, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Niet veel later eindigde een heerlijk schot van Juan Cuadrado met links op de lat en haalde Porto ternauwernood de verlenging.

Ook in de verlenging waren de teams van Pirlo en Sérgio Conceição aan elkaar gewaagd. De beste kans in de eerste helft was voor Marega, die het leer na een uitstekende actie van Corona recht in de handen van Szczesny kopte. Het venijn zat duidelijk in de tweede helft van de verlenging. Een lage vrije trap van Sérgio Oliveira betekende in minuut 115 de 2-2, maar het antwoord van Juventus volgde meteen via Adrien Rabiot: 3-2. Juventus probeerde met De Ligt in de spits het doorslaggevende vierde doelpunt te maken, maar zonder resultaat.