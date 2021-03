Vitesse zet Riechedly Bazoer uit selectie na misdraging

Zondag, 7 maart 2021 om 14:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:22

Riechedly Bazoer is disciplinair geschorst bij Vitesse, zo meldt de Gelderlander zondagmiddag. De verdediger zou zich vrijdag hebben misdragen op de training en maakt daardoor geen deel uit van de spelersgroep voor het duel met AZ. Hij wordt in de basis vervangen door Enzo Cornelisse.

Bazoer zou op de training hebben nagetrapt bij ploeggenoot Daan Huisman en ging daarna verbaal de strijd aan met trainer Thomas Letsch en aanvoerder Remko Pasveer. Letsch heeft Bazoer daarop geschorst voor het duel met AZ. De basiskracht, een belangrijke speler in de ploeg van Letsch, laat daarmee zijn laatste kans liggen om zich in de kijker te spelen bij bondscoach Frank de Boer, die zondag de voorselectie van Oranje bekendmaakt.

Bazoer zorgt niet voor het eerst in zijn carrière voor disciplinaire problemen. De verdediger annex middenvelder werd bij FC Porto bijvoorbeeld uit de selectie gezet door trainer Sergio Conceiçao vanwege een gebrek een discipline. Bij Vitesse raakte de spelmaker in het verleden meermaals in conflict met toenmalig trainer Leonid Slutsky en raakte hij op de training slaags met Jay-Roy Grot.