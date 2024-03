Genee weet meer over mogelijke interlandswitch: ‘Hij heeft Advocaat teruggebeld’

Riechedly Bazoer gaat niet in op de uitnodiging van Curaçao, zo onthult Wilfred Genee dinsdagavond in Vandaag Inside. De 27-jarige verdediger van AZ was door bondscoach Dick Advocaat benaderd om voor het land uit te gaan komen, maar heeft daar geen trek in. “Hij doet het niet”, aldus Genee.

Advocaat onthulde begin maart in Veronica Offside dat hij onder anderen Bazoer heeft benaderd voor Curaçao. ‘Twee of drie namen’ hadden toen al bedankt, onder wie Justin Kluivert. Van Bazoer had de bondscoach echter nog niks gehoord.

“Van Bazoer weet ik niet of hij interesse heeft, want hij heeft niet gereageerd”, aldus de keuzeheer destijds. “Heb je wel het goede nummer dan?”, grapte Genee. “Het is toch gek dat hij niet reageert? Dat is een heel goede voetballer.”

’Dat is toch wel pijnlijk’

Genee weet dinsdagavond te melden dat Bazoer inmiddels heeft gereageerd op Advocaat. “Hij heeft Advocaat teruggebeld, eindelijk”, zegt de presentator. “Hij doet het niet. Dat is toch wel lullig, Dick belt al die mensen op maar niemand wil meewerken. Dat is toch wel pijnlijk.”

“Ja, maar Dick weet toch: als je dat baantje bij Curaçao krijgt, dat is een betaalde vakantie met een gezellig team”, reageert Johan Derksen. “Zo denkt Dick er niet over, maar je moet daar niet streven naar resultaten.”

’Moeilijk om ze te overtuigen voor Curaçao te kiezen'

Advocaat benaderde de afgelopen periode naast Bazoer en Kluivert ook Joshua Brenet (FC Twente), Tahith Chong (Luton Town), Sontje Hansen (NEC), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (PSV) en Tommy St. Jago (Willem II).

De bondscoach van Curaçao kreeg echter veelvuldig nul op het rekest. “Het is echt moeilijk om ze te overtuigen voor Curaçao te kiezen", onthulde Advocaat eerder al.

"Ik denk zelf niet dat je nog in het Nederlands elftal kan komen als je 24 of 25 bent. Maar dat ga ik ze niet zeggen.” De trainer wilde niet vertellen wie er dan had afgezegd. “Namen van spelers ga ik alleen niet noemen. Van sommigen begrijp ik het.”

