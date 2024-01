Dick Advocaat hoopt ook Justin Kluivert te overtuigen: ‘Is toch al 24’

Dick Advocaat hoopt dat Justin Kluivert interlands voor Curaçao wil spelen. Dat onthult de kersverse bondscoach van het eiland aan tafel bij Veronica Offside. De 76-jarige oefenmeester gaat de komende maanden veel gesprekken voeren met spelers die mogelijk voor Curaçao kunnen gaan spelen. Daarbij wil Advocaat ook in gesprek met AFC Bournemouth-aanvaller Kluivert.

Maandagmiddag meldde De Telegraaf dat Advocaat er nog maar eens een buitenlands avontuur aan vastplakt. De 76-jarige trainer is definitief de nieuwe bondscoach van Curaçao. Cor Pot, Kees Jansma en Casper van Eijck complementeren de technische staf van de Nederlander.

Maandagavond is Advocaat te gast in Veronica Offside waar hij meer vertelt over zijn nieuwe avontuur als bondscoach. De ervaren keuzeheer van Curaçao hoopt dat hij samen met technisch directeur Khalid Sinouh een aantal grote namen kan strikken. Advocaat begint maandag zelf over Kluivert.

“Kluivert zijn zoon, die is toch al 24”, aldus Advocaat. Presentator Wilfred Genee denkt in eerste instantie dat de Hagenaar doelt op Ruben Kluivert, verdediger van FC Dordrecht. “Nee, die bij Bournemouth speelt. Die is 24 en heeft pas een of twee keer in het Nederlands elftal gespeeld. Dan mogen ze nog uitkomen voor een andere nationaliteit.”

Kluivert wordt in mei van dit jaar 25. Zijn laatste interland dateert van 6 september 2018, toen hij kort inviel tegen Peru (2-1 winst). De Amsterdamse vleugelspits debuteerde in dat jaar onder bondscoach Ronald Koeman in Oranje. Momenteel lijkt Kluivert echter niet in beeld bij de Nederlandse keuzeheer.

Advocaat verwacht niet dat NEC-aanvaller Sontje Hansen al een keuze wil maken. “Die is nog heel jong. Dat is een beetje het probleem. Er zijn heel veel goede jonge spelers, maar die durven nog geen besluit te nemen.” Hansen is momenteel jeugdinternational van Jong Oranje.

Eerder op de maandag schreef het Curaçaose Deporto Vigilante al dat Advocaat en Sinouh inzetten op de komst van Tahith Chong (Luton Town), Riechedly Bazoer (AZ), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (PSV), Sontje Hansen (NEC Nijmegen) en Ruben Kluivert (FC Dordrecht). Nu voegt Advocaat zelf daar ook de naam van de oudste voetbalzoon van Patrick Kluivert aan toe.

