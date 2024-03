AZ doet het met vier goals nog voorzichtig aan tegen armoedig Excelsior

AZ heeft zondagmiddag een eenvoudige overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Maarten Martens had in eigen huis geen kind aan Excelsior: 4-0. Halverwege het duel had de thuisploeg al driemaal het net gevonden. Kees Smit, van wie veel verwacht wordt in Alkmaar, maakte en kwartier voor tijd zijn debuut.

Excelsior reisde zonder al te veel vertrouwen af naar Alkmaar, daar trainer Marinus Dijkhuizen liefst zes basisspelers moest missen. Bovendien keken de Kralingers vorig seizoen al na 38 minuten tegen een 5-0 achterstond aan. Dat was tevens de eindstand.

Ook deze keer liep de score al snel hoog op. Halverwege de eerste helft genoot de ploeg van Martens al een comfortabele marge van drie. De openingstreffer kwam op naam van Dani de Wit, die vogelvrij kon inkoppen uit een corner van Riechedly Bazoer.

Het was de vijftiende tegengoal uit een corner voor Excelsior, veruit het meest van alle clubs in de Eredivisie. Twee minuten na de openingstreffer volgde de 2-0. Op aangeven van Yukinari Sugawara tikte Vangelis Pavlidis knap binnen bij de eerste paal.

De Griekse spits komt daarmee op exact vijftig Eredivisie-goals in het shirt van AZ. Slechts vijf spelers gingen hem voor op dat gebied. Deze eeuw lukten alleen Kenneth Perez en Mounir El Hamdaoui dat. Het seizoenstotaal van Pavlidis staat nu op 22 goals.

AZ weigerde gas terug te nemen en kwam via Sven Mijnans nog voor het half uur op 3-0. De flegmatieke buitenspeler annex middenvelder schoot via de binnenkant van de paal raak. Zijn tweede treffer op slag van rust werd afgekeurd wegens buitenspel.

De thuisploeg leek het daarmee wel te geloven en toonde in het eerste kwartier na rust iets meer genade voor Excelsior. De Rotterdammers produceerden in de persoon van Kenzo Goudmijn een schot dat ruim naast ging.

Aan de andere kant had Stijn van Gassel een reactie in huis op een inzet van Pavlidis en tekende Mijnans alsnog voor zijn tweede van de middag. Al liggend op de grond werkte hij de bal in het doel.

AZ kreeg kansen om de score verder uit te bouwen, maar slaagde daar niet in. Wel ging het publiek nog één keer op de banken, toen een kwartier voor tijd Smit binnen de lijnen kwam. De achttienjarige middenvelder wordt gezien als een groot talent en staat er bijzonder goed op bij de Alkmaarse fans.

