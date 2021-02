Ajax ontsnapt aan ‘100%’ rode kaart: ‘Hij speelt de vermoorde onschuld’

Zondag, 28 februari 2021 om 18:13 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:36

Ajax ontsnapte zondag in de slotfase van de topper tegen PSV (1-1) aan een ondertalsituatie. Natrappen van Lisandro Martínez jegens Eran Zahavi werd niet door de scheidsrechterlijke leiding opgemerkt en ook de VAR kwam niet in actie. “Honderd procent”, antwoordde Kenneth Perez bij ESPN toen presentator Jan Joost van Gangelen aansneed dat de Argentijn mogelijk een rode kaart had moeten krijgen. “Nergens voor nodig, dit”, beaamde mede-analist Marciano Vink.

“Daarna speelt hij de vermoorde onschuld. Hij zet zijn voet gewoon neer. Ik snap niet dat de VAR niet ingrijpt”, benadrukte Vink vanuit de televisiestudio. “Ik denk dat Martínez dat bewust doet. Ajax stond 1-0 achter en hij was een beetje geïrriteerd. Wat Zahavi doet, is ook bloedirritant. Maar in een opwelling zet hij zijn voet erop en dat is gewoon rood. Hier had de VAR naar moeten kijken, honderd procent.”

Oud-arbiter Mario van der Ende was het daar roerend mee eens. “VAR/arbitrage had ook moeten ingrijpen bij situatie Martinez/Zahavi”, benadrukte hij via sociale media. Erik ten Hag had er echter zo zijn bedenkingen bij. “Ik heb het nog niet teruggezien, maar ik dacht dat er in die situatie nogal wat acteertalent bij kwam kijken”, wees de trainer van Ajax met de beschuldigende vinger naar Zahavi. “Als het wél zo is, dan zal ik het er met hem over hebben. Dat risico moet je niet nemen, als het daadwerkelijk gebeurd is.”

Strijdend Ajax

Ajax werd gezien als een ploeg zonder het vermogen om vechtend wedstrijden over de streep te trekken, maar dat is nu anders. “Ik moet mijn ploeg een compliment maken. We komen achter, maar rechten wéér onze rug”, stelde Ten Hag. “Als je hier een 1-1 uit het vuur weet te slepen, dan is dat prima. Ook al zat er wat geluk bij die gelijkmaker. Een goed punt, prima punt, maar we kunnen beter. Dat hebben we dit seizoen ook al laten zien in heel veel wedstrijden.”

Late doelpunten van Ajax gaven de doorslag in de tweestrijd tegen Lille OSC, maar ook eerder tegen Willem II en FC Twente. “Als je er zó laat nog een punt uit sleept, dan ben je blij. Het was geen beste wedstrijd, maar je ziet weer dat wij heel veel strijd leveren en niet opgeven. Tegen Lille, ja, maar we laten die mentaliteit al het hele seizoen zien. We tonen dat we een goede groep hebben, een groep die tot het einde strijdt”, benadrukte Daley Blind, die beaamde dat het beter moet.

“Als we simpele ballen in de ploeg houden en ballen vooruit durven spelen, dan komen we aan voetballen toe en speel je ze kapot”, verzekerde hij. “Maar nu kwamen de ballen heel vaak bij Maarten Stekelenburg terecht. We kunnen beter, maar raken niet in paniek. Hier moeten we niet zo zwaar aan tillen.”