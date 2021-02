Keihard betoog van Derksen: ‘Het domste, naïefste mannetje van Nederland’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 22:12 • Laatste update: 23:40

Johan Derksen vindt dat één voetballer een signaal moet afgeven door het WK van 2022 in Qatar te boycotten. De analist komt in Veronica Inside met een vurig betoog tegen het toernooi in het Midden-Oosten, dat eerder deze week in diskrediet werd gebracht door het nieuws van the Guardian dat er bij de bouw van de stadions reeds 6500 mensen zijn overleden. “Het is eerder aan de orde geweest. Maar doordat the Guardian nu dit openbaart, weten we hoeveel mensen het zijn. We dachten duizend, misschien tweeduizend mensen. Dat is ook veel. Maar 6500...”

Het onderwerp wordt aangesneden naar aanleiding van een column van Valentijn Driessen in De Telegraaf, waarin hij vrijdagochtend schreef dat er een statement gemaakt moest worden door bijvoorbeeld op een shirt te verwijzen naar het aantal overleden arbeidsmigranten. “Wacht, wacht, dat las ik bij jou”, reageert Derksen daarop. “Dat is naïef, want je mag geen politieke boodschap op je shirt hebben. Die regenboogaanvoerdersband, daar lachen ze ook om. Ik denk er totaal anders over. Als ik naar een feest moet waar 6500 doden gevallen zijn, ga ik niet naar dat feest. Ik ben benieuwd of er nu één voetballer... Kijk, dat Willem-Alexander en Rutte niet gaan, daar lachen ze om en hebben ze schijt aan. Wie zijn dat nu, wereldwijd gezien? Maar als er één voetballer zegt: ‘Daar ga ik niet voetballen’. Dan schrikken ze in dat land. Ik heb goede hoop.”

“Ik heb die rel gehad met Akwasi”, verwijst Derksen naar de rel die afgelopen zomer rond hem speelde. Hij vergeleek rapper Akwasi bij wijze van een grap met zwarte piet, waarna de Oranje-internationals Veronica Inside besloten te boycotten. “Toen waren er twee spelers bij Liverpool (Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk, red.) die zo gepikeerd waren, dat ze meteen bekendmaakten dat het hele Nederlands elftal niet meer met ons zou spreken. Nou ja, toen dacht ik: ik zit hier al jaren en er is nooit iemand aan tafel geweest die gezegd heeft dat we met iemand van het Nederlands elftal moesten praten. Dus zo erg is dat niet. Maar nu is er écht iets aan de hand, dus ik verwacht dat die heren nu wel op de barricades gaan. Nu heb je reden. Dat gelul over Akwasi was een storm in een glas water.”

“Nu heb je een serieus probleem, dus ik ben benieuwd of ze nog steeds zo principieel en geangacheerd zijn. Ik denk het niet, want er geldt één regel: alles is voor Bassie in de voetballerij. Ze hebben schijt aan alles wat er gebeurt. Het is ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken”, gaat de analist verder. “Je hebt toch als voetballer morele overwegingen? Dat je zegt: dit is toch te gek. Wat moet er dan gebeuren om ergens niet te gaan voetballen? Kijk, ze maken zich druk... Er wordt bij Den Bosch een jongen (Ahmad Mendes Moreira van Excelsior, red.) schandalig racistisch bejegend. Er komt meteen een hele commissie, met Ruud Gullit en Humberto Tan. Allemaal voor de bühne. Nu gebeurt er iets dat honderd keer erger is en we horen er niks over. Ja, de KNVB probeert zijn geweten sussen door daar trapveldjes aan te leggen. Fuck off met je trapveldjes.”

Presentator Wilfred Genee haalt aan dat Ajax en PSV de afgelopen jaren ook voor een trainingskamp in Qatar zijn geweest. “Onbegrijpelijk, heb ik toen ook gezegd. Onbegrijpelijk dat ze dat gedaan hebben, omdat ze een aanbieding kregen van een luxehotel. Gewetenloos. Als je als voetbalorganisatie in een land gaat voetballen waar de mensenrechten geschonden worden, ben je gewetenloos. Grote toernooien kunnen nooit in dat soort landen plaatsvinden, maar ze hebben het met steekpenningen gered. Van de 22 mensen van de FIFA die daar betrokken zijn geweest, zijn er 16 van gearresteerd.”

Vooral Ronald de Boer moet het ontgelden bij Derksen. Hij beëindigde zijn carrière in Qatar bij Al-Rayyan en Al-Shamal. “Het domste, naiëfste mannetje van Nederland is Ronald de Boer, die daar PR-man en ambassadeur geweest is. Dan komt hij met quotes: ‘Ja, er gaat weleens wat mis. Er gaat in Nederland ook weleens wat mis’. Alsof er hier bij welk bouwwerk dan ook ooit 6500 mensen zijn overleden. Daarom verwacht ik niks van Frank de Boer, want ze spreken hetzelfde evangelie en hebben daar allebei gevoetbald. Dan hoor je Ronald de Boer zeggen dat het zo’n prachtig land is om te leven. Miljonairs hebben daar een waanzinnig leven, dat hebben ze overal. Die twee naïeve boertjes hebben nooit een straatje verder gekeken, die vulden hun zakken en zaten in het zonnetje.”

“Ik kan me niet indenken dat wanneer je daar op een rijtje staat in een stadion waar mensen omgekomen zijn, dat je dan met een rein geweten het Wilhelmus kunt zingen. Ik zou me kapot schamen. Het is misschien naïef van mij, maar één speler moet zijn vinger opsteken en niet gaan. Ik heb makkelijk praten, maar ik kan me voorstellen dat mensen met morele overwegingen en karakter hier niet aan meedoen”, zo besluit Derksen zijn vurige betoog.