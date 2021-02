Valentijn Driessen maakt gehakt van oproep tot WK-boycot van Sigrid Kaag

Vrijdag, 26 februari 2021 om 11:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:02

De oproep van Sigrid Kaag van D66 en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie om het WK 2022 in Qatar te boycotten, valt volledig verkeerd bij Valentijn Driessen. De journalist noemt de oproep in zijn column voor De Telegraaf 'goedkoop scoren' en 'de Haagse reflex'. Driessen gelooft niet dat het impact zal hebben als het Nederlands elftal niet naar Qatar gaat en vindt dat Oranje juist moet afreizen om misstanden aan de kaak te stellen.

In Qatar zijn de afgelopen jaren zeker 6500 arbeidsimmigranten om het leven gekomen bij de bouw van de WK-stadions, zo bracht The Guardian deze week naar buiten. In een reactie daarop riepen Kaag en Segers op tot een boycot. "Het is de Haagse reflex", aldus Driessen, die denkt dat de politici willen scoren in verkiezingstijd. "De ChristenUnie en D66 van Segers en Kaag vonden het onnodig om een boycot te opperen bij de omstreden WK-toewijzing aan Qatar in 2010."

Gert-Jan Segers

"Of zich vanaf de publicatie van het Amnesty International-rapport in 2016 sterk te maken voor een boycot en dit sindsdien continu te bepleiten. Of een handelsboycot voor te stellen of handelsbeperkingen in te voeren of bankrekeningen te bevriezen. Liefst samen met andere (Europese) landen. Niets van dit alles. Iedereen in politiek Den Haag bleef op z’n handen zitten, terwijl dergelijke acties Qatar echt raken. Daar zouden arbeidsimmigranten in de afgelopen tien jaar veel meer mee zijn geholpen en dat had werkelijk mensenlevens kunnen redden. Een WK-boycot door het Nederlands elftal als het kalf al is verdronken, heeft weinig zin."

Driessen roept de KNVB juist op om wél te gaan. "Het bloed op de stadiontrappen mag niet voor niets hebben gevloeid. Oranje moet juist naar Qatar gaan en doen wat de Nederlandse regering niet doet: met acties misstanden in dit autocratisch geleide oliestaatje aan de kaak stellen. Wees zichtbaar en ageer tegen erbarmelijke leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Tegen de achtergestelde positie van vrouwen, tegen vervolging van homoseksuelen en transgenders, tegen schendingen van mensenrechten, tegen discriminatie en racisme. Voor het oog van de wereld kan de KNVB zich laten gelden met boegbeelden als bondscoach Frank de Boer, zijn assistent Ruud van Nistelrooy, aanvoerder Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Memphis Depay en Matthijs de Ligt."

"Dat mag, of nee moet zelfs van de KNVB verlangd worden", vindt Driessen. "Zing je als KNVB los met Oranje. Wees zichtbaar in aanloop naar het WK en maak in Qatar gewag van misstanden. Dat haalt meer uit dan een boycot. Laten Segers en Kaag de Haagse weg bewandelen om Qatar op handelsgebied de duimschroeven aan te draaien om zo de mensenrechtenschendingen te bestrijden."

Thijs Zonneveld

Ook Thijs Zonneveld schrijft in zijn column voor het Algemeen Dagblad over de oproep van de politici. De oud-wielrenner noemt het 'véél te makkelijk om het probleem op het bord van de Oranje-spelers te schuiven'. "Dit absurde WK is toegewezen door een handjevol corrupte FIFA-bobo’s en mede mogelijk gemaakt door de stilzwijgende instemming van nationale bonden, sponsoren én de internationale gemeenschap. Vrijwel al die Nederlandse politici die nu schande roepen hebben boter op hun hoofd."

"Toen Beatrix in 2011 op bezoek ging in de woestijn, werd er geen debat over mensenrechtenschendingen in Qatar gehouden", weet Zonneveld. "Ook niet toen er handelsmissies door de Nederlandse overheid op poten werden gezet om de aanbestedingen van stadions binnen te halen. De Koninklijke BAM bouwt er al járen aan allerlei infrastructurele projecten. Ook de afgelopen jaren werden er talloze handelsmissies naar de woestijn georganiseerd: we exporteren voor ongeveer een half miljard per jaar naar Qatar. Sterker nog: over drie weken is er een virtuele handelsmissie in Qatar onder leiding van (echt waar) Sigrid Kaag."